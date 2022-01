DEL implementiert ligaweit die Echtzeit-Analyseplattform Wisehockey

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) führt ligaweit bei allen 15 Clubs die Sportanalyseplattform Wisehockey ein. Die Installation beginnt ab sofort,...

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) führt ligaweit bei allen 15 Clubs die Sportanalyseplattform Wisehockey ein.

Die Installation beginnt ab sofort, ab der Saison 2022/23 werden alle Ligaspiele mit Wisehockey ausgetragen. Neben Coaching-Tools und Statistiken ermöglichen vollautomatisierte Echtzeit-Analysen neue digitale Servicemöglichkeiten für das gesamte Stakeholder- und Partnernetzwerk der Liga. Die Wisehockey-Plattform spielt eine wesentliche Rolle im europäischen Spitzen-Eishockey und deckt aktuell vier komplette Ligen ab.

„Gerade im Bereich der Digitalisierung setzen wir durch die Kooperation mit Wisehockey neue Maßstäbe. Wir können mit unserem breiten Partnernetzwerk neue Dienste für unser Publikum schaffen und adressieren dadurch die Bereiche Sportwetten, TV, Apps sowie die Arenen und die Fans vor Ort nochmal auf neue innovative Weise“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Die Automatisierung und die neuen, fortschrittlichen Statistiken versorgen die PENNY DEL mit Daten, die das deutsche Eishockey sowohl in Bezug auf das Coaching als auch auf die Einbindung der Fans auf die nächste Stufe heben. In Zukunft können verschiedene Partner Echtzeit-Statistiken nutzen, um spannendere Inhalte als je zuvor zu liefern. Visualisierte Echtzeitdaten werden zudem in allen Arenen der PENNY DEL zur Verfügung stehen.

„Der Vertrag mit der PENNY DEL ist für uns sehr wichtig, um die Präsenz von Wisehockey in der europaweiten Sport- und Eishockeyszene zu festigen. Mit mehreren großen Ligen produzieren wir wertvolle Daten, um den Sport für ein größeres Publikum noch interessanter zu machen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir die Eishockeyentwicklung in Deutschland mit führenden Eishockey-Analysen unterstützen können. Das bringt alle Aktivitäten in Europa direkt voran“, sagt Tomi Mikkonen, CEO von Wisehockey.

Die Echtzeit-Analyseplattform Wisehockey dient nicht nur dem Eishockey-Coaching, sondern auch einem größeren Servicepartner-Netzwerk rund um den Sport. Wisehockey bietet ein breites Portfolio an digitalen Dienstleistungen, die bereits in bestehenden Partnerligen wie der internationalen KHL, der finnischen Liiga und der norwegischen Fjordkraft Ligaen im täglichen Einsatz sind. Zusätzlich zu den Wett-, TV- und anderen digitalen Lösungen ermöglicht die einzigartige Echtzeit-Daten-API von Wisehockey unbegrenzte Möglichkeiten für die DEL-Partner und Teams.

„Deutschland ist einer der größten Märkte der Welt mit einem enormen Potenzial im digitalen Geschäft. Wir teilen eine Digitalisierungsvision mit der PENNY DEL. Sie verfügen bereits über ein beeindruckendes Partnernetzwerk auf Liga- und Teamebene, das natürlich die Umsetzung neuer digitaler Services und Fan-Engagement-Aktivitäten vorantreibt. Dies ist auch ein Meilenstein für die gesamte Eishockey-Familie, da Europa nun die führende Rolle bei der Entwicklung von Echtzeit-Analysen und -Services spielt“, fasst Miska Kuusisto, Executive Vice President of Sales and Marketing von Wisehockey, zusammen.