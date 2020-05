DEL hate einen neuen offiziellen Hotelpartner

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) freut sich über einen neuen Partner. Gerade in diesen schwierigen Zeiten inmitten der Corona-Krise ein tolles...

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) freut sich über einen neuen Partner. Gerade in diesen schwierigen Zeiten inmitten der Corona-Krise ein tolles Zeichen.

Die Lindner Hotels AG wird ab dem 01.09. neuer Partner und ab der kommenden Spielzeit auch auf den Hosen der DEL-Schiedsrichter zu sehen sein. Neben weiteren Werbepräsenzen auf den digitalen Medien der DEL sieht die Kooperation vor, dass unter anderem die Schiedsrichter im Rahmen ihrer Einsätze in den Hotels der Marken Lindner Hotels & Resorts und me and all hotels übernachten. „Die Lindner Hotels AG steht für hohe Qualität. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade jetzt in so einer unwägbaren Zeit einen neuen Partner gefunden haben“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

„In meiner Familie spielt Sport schon immer eine große Rolle, deshalb ist es für unser Familienunternehmen eine große Freude, mit der DEL einen weiteren wichtigen Sport-Partner zu unterstützen“, berichtet Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG.

Lindner Hotels AG

Zum Portfolio der familiengeführten Hotel-Gruppe (1.372 Mitarbeiter; 192 Millionen Euro Umsatz in 2019) gehören insgesamt 35 Hotels in sieben europäischen Ländern. Sie zählt damit zu den führenden deutschen Hotelgesellschaften. Neben 18 Lindner Hotels in Großstädten, acht hochwertigen Spa- und Sport-Resorts (eins davon in Planung) und einem Ferienpark zählen acht Hotels der Marke me and all dazu (sechs davon im Bau). Einige Lindner Hotels & Resorts wurden aus schwierigen wirtschaftlichen Situationen übernommen und erfolgreich neu positioniert. Seit kurzem ergänzen Franchise-Betriebe das Angebot und bieten wie die bestehenden Häuser individuelle Urlaubskonzepte, hohe Qualitätsstandards und innovative Spa-Angebote. Die besonderen Hotelkonzepte von Otto Lindner, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, erhielten zahlreiche Auszeichnungen: Das Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Hamburg wurde zur „Hotelimmobilie des Jahres“ gekürt, Otto Lindner selbst wurde „Hotelier des Jahres“ und Geschäftsreisende wählten Lindner bei den Business Traveller Awards 2014 auf Platz zwei als „Beste Hotelgruppe für Geschäftsreisende in Deutschland“. Im Human-Resources-Bereich gewann Lindner schon zum dritten Mal den Hospitality HR Award und belegt jährlich hohe Plätze im Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber“ als mittelständisches Tourismus-Unternehmen.