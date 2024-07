DEL Goalies: BewÃ¤hrtes bleibt – Welcher der wenigen NeuzugÃ¤nge wird sich durchsetzen kÃ¶nnen?

Neuss. (EM) Die bewährten Kräfte zu halten ist offenbar bei vielen DEL-Managern die Maßgabe bei der Besetzung der Torwartposition. Junge Talente werden gerne verpflichtet...

Junge Talente werden gerne verpflichtet und mit Förderlizenzen bei Klubs aus den unteren Ligen geparkt. Zu einer Nummer eins sind sie in der Regel konstant noch nicht in der Lage.

Die Adler Mannheim (Tiefensee/Brückmann), Meister Berlin (Hildebrand/Stettmer), der ERC Ingolstadt (Garteig/Williams), Bremerhaven (Franzreb/Gudlevskis), die Grizzlys Wolfsburg (Strahlmeier/Weitzmann), die Haie (Ancicka/Pantkowski) und Nürnberg (Hungerecker/Treutle) setzt die Hälfte der Liga auf ihre bewährten Goalie-Gespanne.

Bei sechs der sieben anderen Klubs hat man zumindest einen der etatmäßigen Torhüter aus der Vorsaison behalten. Nur drei Goalies betreten in der DEL völliges Neuland.

Logischerweise wollen alle neu verpflichteten Goalies viel Eiszeit bekommen. Wer aber hat wirklich gute Chancen sich am Ende durchzusetzen und wer könnte ein absoluter Vielspieler werden?

Bei den Straubing Tigers ist die Zeit von Hunter Miska nach zwei erfolgreichen Spielzeiten vorüber. Den 29- jährigen US-Amerikaner hat es zu Dynamo Moskau in die russische KHL gezogen. Ein absoluter Vielspieler war Miska in Straubing nicht, denn der 22- jährige Landshuter Florian Bugl sammelte an seiner Seite reichlich Spielpraxis. Neu in der kommenden Saison ist der 31- jährige Amerikaner Zane McIntyre. Er kommt mit der Erfahrung von 321 AHL- und acht NHL-Spielen an den Pulverturm. In Riga (20/21) konnte er sechs KHL-Partien spielen. Ob McIntyre nun ein Upgrade zu Miska ist, lässt sich schwer einschätzen. Sollten Bugl und McIntyre ihre guten Leistungen der Vergangenheit abrufen können, dann dürften auch beide ihre Spielanteile haben. Ein absoluter Vielspieler wäre für die weitere Entwicklung von Flo Bugl sicherlich auch nicht förderlich. Coach Tom Pokel stand zuletzt aber für eine ausgewogenen Belastungssteuerung seiner Goalies, was für den Kabinenfrieden sicherlich nebenbei angemerkt auch kein Nachteil ist.

Bei den Schwenninger Wild Wings gilt Joacim Eriksson seit vier Jahren als gesetzt. Bleibt der 34- jährige Schwede verletzungsfrei, dann blieben seinen Backups zumeist nicht viele Spiele. In dieser Saison setzen die Wild Wings auf Michael Bitzer (30), der in den letzten Jahren mit deutschem Pass in der DEL2 für Crimmitschau und Selb aktiv war. Aber auch für die Bietigheim Steelers kam er auf ein DEL-Match. In Selb konnte er zuletzt mit einer Fangquote von 92,1% (37 Spiele) auf sich aufmerksam machen. Dennoch dürfte für ihn an einem gesunden Eriksson nur sehr schwer ein Weg vorbeiführen.

In Düsseldorf setzt man nach vielen Gerüchten um eine Auflösung des langfristigen Vertrages nun doch weiter auf den Norweger Henrik Haukeland (29). Die norwegische „Lebensversicherung“ der DEG bleibt und sein Backup Hendrik Hane hat seinen Heimatklub verlassen und sucht eine neue Herausforderung. Neu in der NRW-Landeshauptstadt ist Nikita Quapp (21), der in den letzten beiden Spielzeiten vor allem in der DEL2 bei den Lausitzer Füchsen per Förderlizenz der Eisbären Berlin Spielpraxis bekam. Bei der DEG soll nun deutlich mehr Eiszeit in der höchsten Spielklasse folgen. Sollte Haukeland seine Motivation wiedergefunden haben und beschwerdefrei bleiben, dann wird allein das schon eine große Herausforderung. Das Talent (Papa Waldemar war auch Goalie) ist definitiv vorhanden, was die Einladung ins Development Camp der Carolina Hurricanes in diesem Sommer unterstreicht.

Quapps Vorgänger in Düsseldorf, Hendrik Hane (23), hat sich den Iserlohn Roosters angeschlossen. Dort soll er Vielspieler Andreas Jenike (36) Paroli bieten. Das gelang zuletzt Kevin Reich (jetzt Hannover Scorpions) in einem persönlich sehr schwierigen Jahr nur wenig. In der sensationellen Aufholjagd der Roosters 23/24 war Jenike einer der herausragenden Akteure. Für den gebürtigen Düsseldorfer Hane sind die Roosters der erste Wechsel in seiner Karriere. Beim DEG-Kooperationspartner in Krefeld konnte Hane in den letzten beiden Jahren überzeugend Spielpraxis sammeln, was den Verantwortlichen in Iserlohn sicherlich die Entscheidung für Hendrik Hane erleichtert hat. Man darf gespannt sein, ob man – wie in den ersten erfolglosen Monaten der Vorsaison – ach Niederlagen einen Torwartwechsel vollzieht.

In München geht man mit der unumstrittenen Nummer eins Mathias Niederberger (31) in die Saison. Hinter ihm hat sich aber ein wenig etwas getan. Simon Wolf (20) stößt vom Salzburger „Farmteam“ in die Landeshauptstadt. Christopher Kolarz (23) dürfte aber vermutlich am häufigsten mit Niederberger auf dem Spielberichtsbogen stehen. Daniel Allavena (24) soll per Leihe beim DEL2-Aufsteiger in Weiden wichtige Spielpraxis erhalten.

Beim sportlichen Absteiger Augsburger Panther ging am Saisonende auch eine große Karriere zu Ende. Dennis Endras hat seine Schlittschuhe an den berühmten Nagel gehängt. Sein Gegenüber Markus Keller (34) wird er zukünftig als Goaliecoach betreuen. Der zweite Mann im Gespann mit Markus Keller ist eine spannende Verpflichtung. Der 25- jährige US-Goalie Strauss Mann wurde von Manager Rückkehrer Larry Mitchell verpflichtet. In den letzten beiden Spielzeiten pendelte er zwischen AHL und ECHL. In der Saison 21/22 sammelte er erste Europaerfahrung in der Swedish Hockey League (SHL) bei Skeleftea. Dort hatte er einen Gegentorschnitt von 2,19 in 22 Spielen. Lohn dafür eine Olympia- und WM-Teilnahme. Man darf gespannt sein, wie der neue Headcoach Ted Dent die Spielanteile im Panthergehäuse verteilen wird.

Ein völlig neues Gespann haben die Löwen Frankfurt verpflichtet. Jussi Olkinuora (33, zuletzt Lahti / Genf) und Cody Brenner (27, Schwenningen) gehört in der Saison 24/25 das Vertrauen. Olkinuora bringt reichlich Erfahrung aus der finnischen Liiga, Nordamerika, der KHL, der Schweiz und Schweden neben Olympia- und WM-Teilnahmen mit nach Hessen. Cody Brenner konnte sich in den letzten drei Spielzeiten in der DEL (Bietigheim/Schwenningen) festbeißen. Der erfahrene neue Headcoach Tom Rowe erhofft sich einen spannenden Zweikampf um den Löwenkäfig.