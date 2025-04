DEL-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gernot Tripcke: „Eishockey in Europa hat einen Riesen-Aufschwung genommen“

Köln. (EM / MagentaSport) Im Rahmen des zweiten DEL Playoff Finalspiels zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin sprach DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bei MagentaSport auch über die Entwicklung der Liga im europäischen Vergleich.

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, zum Ansehen der DEL im Ausland: „Die Kollegen sind happy mit uns. Eishockey an sich in Europa hat einen Riesen-Aufschwung, einen Riesen-Boom nach COVID geschafft. Da haben wir alle nicht so richtig mit rechnen können. Wir haben in Hockey Europe den Verband der europäischen Eishockeyligen. Und in allen 6 Ligen haben wir positive Zahlen. Aber bei uns ist es dann doch ein i-Tüpfelchen mehr und besser und da freuen wir uns wirklich extrem, dass wir den Schweizern Paroli bieten können.“

…zur Entwicklung des Eishockey in Deutschland: „Was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist sensationell. Dabei spielt Magenta eine extrem große Rolle, dadurch, dass alle Spiele gezeigt werden, die komplette Nachverwertungskette möglich geworden ist. Wir sind in den öffentlichen Medien immer noch so ein bisschen im Hintertreffen gewesen. Da zeigt sich, die ganze Medienlandschaft, Medienkonsumption hat sich geändert. Wir haben da glaube ich gemeinsam genau den Nerv der Zeit getroffen und können darauf super aufbauen. Ich freue mich auf die nächsten 3 Jahre.“









