DEL Fanbeauftragte zu Gast in Schwenningen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Vor Beginn einer jeden PENNY DEL-Saison treffen sich auch die offiziellen Fanbauftragten der 14 Clubs zu einem zweitägigen Meeting, um...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Vor Beginn einer jeden PENNY DEL-Saison treffen sich auch die offiziellen Fanbauftragten der 14 Clubs zu einem zweitägigen Meeting, um Grundlegendes rund um den Spielbetrieb für die neue Runde zu besprechen.

Logischerweise mit vollem Fokus auf die Bedürfnisse der Fans.

Gemeinsam mit dem Ligabüro standen in diesem Jahr das neue Handbuch, der Umgang mit Stadionverboten und den aktuellen News der PENNY DEL auf der Agenda. Nachmittags waren dann Vertreter der Schwenninger Polizei zum Dialog eingeladen und hatten mit den Fanbeauftragten einen konstruktiven Austausch.

Am Rande gab es zudem einen äußerst interessanten Einblick in die Themen des DEB. Hier ging es unter anderem um die anstehenden Veranstaltungen, wie Deutschland Cup und WM 2024 sowie dann die WM 2027 in Deutschland.

So war die Veranstaltung in diesem Jahr erneut ein gelungener Auftakt, bei dem es wieder gelang, gemeinsam an Optimierungen für die neue Saison zu arbeiten und wichtige Themen anzustoßen, wofür die Helios Arena zudem ideale Rahmenbedingungen lieferte.

Die Schwenninger Fanbeauftragten sind sich einig, dass es ein sehr informatives Wochenende war, das die Arbeit rund um den Spieltag erleichtern wird.

3604 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.