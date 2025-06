DEL-erfahrener Stürmer für die Blue Devils Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken sich mit Cedric Schiemenz.

Der 26-jährige Stürmer wechselt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven nach Weiden und bringt umfangreiche Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit. Sein Vertrag läuft zunächst für ein Jahr.

Der gebürtige Berliner sammelte schon früh internationale Erfahrung: Nach seiner Ausbildung bei den Eisbären Juniors wechselte er zunächst an die Red Bull Akademie in Salzburg, ehe er in der kanadischen OHL für die Kitchener Rangers und Windsor Spitfi res aufl ief. Darüber hinaus lief er für sämtliche deutschen Nachwuchsnationalmannschaften auf.

In der DEL2 stand Schiemenz bereits für die Dresdner Eislöwen, Lausitzer Füchse, Ravensburg Towerstars und den EHC Freiburg auf dem Eis. In 93 Spielen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sammelte er dabei 39 Scorerpunkte. In der PENNY DEL lief der 26-Jährige für die Eisbären Berlin, Schwenninger Wild Wings, Düsseldorfer EG, Iserlohn Roosters, Löwen Frankfurt und zuletzt für die Fischtown Pinguins auf. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 275 DEL-Partien mit, in denen er 57 Scorerpunkte erzielte. Im Februar 2024 wurde er erstmals in den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen und absolvierte zwei Länderspiele gegen die Slowakei.

Mit seiner Vielseitigkeit, Spielintelligenz und technischer Stärke soll Schiemenz eine zentrale Rolle im Angriff der Blue Devils übernehmen und das Team sowohl auf als auch neben dem Eis verstärken.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Mit Cedric bekommen wir einen sehr offensiv talentierten Spieler im besten Eishockeyalter, der unser Angriffsspiel sicherlich bereichern wird. Ich habe seine Entwicklung seit unserer gemeinsamen Zeit in Schwenningen aufmerksam verfolgt. Umso mehr freut es mich, dass er sich nun für uns entschieden hat, um eine verantwortungsvolle Rolle in unserem Team zu übernehmen. Cedric passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut nach Weiden und ist im Sturm variabel auf mehreren Positionen einsetzbar.”

Cedric Schiemenz: „Jürgen Rumrich und Sebastian Buchwieser haben sich sehr um mich bemüht und mich davon überzeugt, nach Weiden zu kommen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, viel Verantwortung zu übernehmen. Ich will mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich oben mitspielen und an die letzte, in meinen Augen sehr positive Saison anknüpfen. Persönlich will ich natürlich zu einem Top-Spieler in der Liga werden und freue mich sehr auf diese Herausforderung.”

