DEL: Disziplinierte Steelers entfÃ¼hren 3 Punkte aus DÃ¼sseldorf â€“ Cody Brenner mit Shut Out

Düsseldorf. (MR) Im ersten Geisterspiel der Saison konnte die Düsseldorfer EG den Steelers aus Bietigheim zwar viel abverlangen, das Tor aber nicht treffen. So nahmen die Steelers beim 0:3 alle Punkte mit.

Erschreckend leise war es im PSD BANK Dome: von 5000 auf Null ist schon ein gewaltiger Unterschied! Bei der DEG war Verteidiger Geitner nach längerer Verletzung wieder dabei, sodass man endlich wieder 6 Verteidiger aufbieten konnte. Und zwei Spieler gaben ihr Debüt: Jakob Mayenschein bestritt sein erstes Spiel im DEG Dress und auf der anderen Seite Valentin Busch, der in Wolfsburg zu wenig Eiszeit hatte und soeben nach Bietigheim gewechselt war, ebenfalls heute mit dem ersten Spiel beim neuen Team. Im Startabschnitt hatten die Hausherren über weite Strecken das Heft in der Hand, erst zum Ende hin konnten sich die Steelers mal für längere Zeit im Angriff festsetzen. Doch noch konnte keine Mannschaft ein Tor erzielen, Preibisch war mit seinem Pfostentreffer einem Einschlag noch am nächsten gekommen, und torlos wurden die Seiten gewechselt.

Ein Powerplay hätte der DEG vielleicht gut getan…

Es begann das zweite Drittel, das statistisch das beste der DEG sein soll. Sollte heute nicht so sein. Die Steelers kamen druckvoller aus der Kabine und standen jetzt viel enger am Mann. Als die Hausherren das Spielgerät hinter dem eigenen Tor nicht unter Kontrolle bringen konnten, ging es ganz schnell, und Sheen traf zum Führungstreffer für die Gäste. Danach verloren die Hausherren den Faden, und die Schwaben kamen zu mehr Möglichkeiten, als es Torsteher Hane gewünscht hätte. Wirklich hochkarätige Chancen auf der anderen Seite gab es wenige, und die waren dann verstolpert oder mit weiter Streuung um das Tor. Der aktuelle Torschütze vom Dienst, O’Donnell, war offenbar auch nicht im Flow. Im Schlussabschnitt versuchte er es mal mit späterem wechseln, doch der Flow wollte heute nicht kommen. Erneut übernahmen die Gäste die Spielführung und erhöhten auf 0:2 (Sheen, 45.). Nach kleineren Möglichkeiten für Schiemenz, Ebner, Cumiskey traf Svensson den eigenen Mann. Auch Mayenschein kam zu zwei oder drei Gelegenheiten, aber heute hätte man wahrscheinlich noch vier Drittel spielen können, ohne dass die Düsseldorfer das Tor getroffen hätten. Immer wieder war ein gegnerischer Stock dazwischen, mal war einfach der Pass schlecht oder auch nur zu viel. Heinzinger versuchte es nochmals von der Blauen, wurde direkt geblockt, und Jasper im Alleingang düpierte Hane zum Endstand von 0:3 (57.) Damit besiegelte die DEG die 4. Niederlage in Folge und fällt auf Platz 9 in der Tabelle, während Bietigheim die rote Laterne wieder an Schwenningen abgibt.

Es spielten:

DEG – 32 Hendrik Hane – 67 Bernhard Ebner, 88 Niklas Heinzinger – 28 Alex Ehl, 29 Alex Barta, 21 Brendan O’Donnell; 5 Nick Geitner, 16 Kyle Cumiskey – 22 Cedric Schiemenz, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 27 David Trinkberger, 36 Joonas Järvinen – 41 Jakob Mayenschein, 39 Victor Svensson, 9 Jerry D’Amigo; 19 Niklas Postel, 26 Brett Olson, 77 Paul Bittner

SCB – 51 Cody Brenner – 24 Max Renner, 90 Constantin Braun – 26 Evan Jasper, 12 CJ Stretch, 91 Riley Sheen; 4 Jalen Smereck, 3 Max Prommersberger – 29 Alex Preibisch, 39 Matt McKnight, 95 Brendan Ranford; 25 Markus Kojo, 40 Tim Schüle – 8 Guillaume Naud, 57 Daniel Weiß, 50 Valentin Busch; 42 Fabjon Kuqi, 5 René Schoofs, 15 Robert Kneisler

Die Tor erzielten:

0:1 (26:30) Sheen (Stretch, Renner)

0:2 (44:27) Sheen (Renner, Stretch)

0:3 (56:32) Jasper

Schiedsrichter: Andrew Wilk, Sirko Hunnius – Dominic Kontny, Joep Leermakers

Strafen: keine

Zuschauer: keine