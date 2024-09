DEL Disziplinarausschuss zieht zwei Spieler fÃ¼r jeweils zwei Spiele aus dem Verkehr

Neuss. (DEL) Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga hat nach dem vierten Spieltag zwei Spieler mit Sperren belegt. Es trifft den Frankfurter Lua Niehus...

Das Verfahren gegen Lua Niehus

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Lua Niehus von den Löwen Frankfurt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Niehus führte in der Partie Frankfurts gegen die Grizzlys Wolfsburg vom 29.09.2024 bei Spielzeit 23:43 einen Crosscheck gegen den Kopf- und Nackenbereich eines Gegenspielers aus.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler der Grizzlys Wolfsburg war nicht vorbereitet und befand sich in einer schutzlosen Position

– Der Spieler Lua Niehus nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion rücksichtslos in Kauf

– Der Kopf- und Nackenbereich des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt

– Es wurde übermäßige oder überflüssige Kraft aufgewandt

Das Verfahren gegen Riley McCourt

Der Spieler Riley McCourt von den Augsburger Panthern wurde im Spiel zwischen Augsburg und den Kölner Haien am 29.09.2024 in der 42. Spielminute gemäß DEL-Regel 59 wegen eines Crosschecks mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler Tim Wohlgemuth befand sich in gefährlicher Distanz und mit dem Rücken zum Spielfeld

– Der Spieler # Tim Wohlgemuth befand sich in einer schutzlosen Position

– Der Spieler Riley McCourt unternahm keinen Versuch zur Scheibe zu gelangen

– Der Spieler Riley McCourt nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion sorglos in Kauf