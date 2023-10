DEL Disziplinarausschuss zieht Ingolstadts St. Denis fÃ¼r vier Spiele aus dem Verkehr – MÃ¼nchens Bittner muss ein Spiel aussetzen

Artikel anhören Neuss. (PM DEL.org) Der DEL Disziplinarausschuss hat nach dem 12. Spieltag zwei Spieler gesperrt. Der Spieler Dominik Bittner von Red Bull München...

Neuss. (PM DEL.org) Der DEL Disziplinarausschuss hat nach dem 12. Spieltag zwei Spieler gesperrt.

Der Spieler Dominik Bittner von Red Bull München wurde im Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und München am 20.10.2023 in der 53. Spielminute gemäß DEL-Regel 48 wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von einem (1) Spiel nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler Benjamin Marshall befand sich in einer schutzlosen Position

– Der Spieler Dominik Bittner unternahm keinen Versuch, zur Scheibe zu gelangen oder diese zu verfolgen

– Der Spieler Dominik Bittner nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Spieler Travis St. Denis vom ERC Ingolstadt wurde im Spiel zwischen den Augsburger Panthern und Ingolstadt am 20.10.2023 in der 12. Spielminute gemäß DEL-Regel 48 wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von vier (4) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler David Warsofsky befand sich in einer schutzlosen Position

– Erster Kontaktpunkt und Haupttrefferfläche des Checks war der Kopf und Nackenbereich

– Der Spieler Travis St. Denis unternahm keinen Versuch zur Scheibe zu gelangen oder diese zu verfolgen

– Der Spieler Travis St. Denis nahm rücksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Der Spieler Travis St. Denis gilt als Wiederholungstäter. Er erhielt am 20.11.2022 eine Sperre für ein (1) Spiel durch den Disziplinarausschuss wegen eines Stockschlags gemäß DEL-Regel 61.

