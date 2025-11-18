Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + DEL Disziplinarausschuss verhängt Strafen nach Spieltag 19
! +DEL

DEL Disziplinarausschuss verhängt Strafen nach Spieltag 19

18. November 20251 Mins read77
Share
Philipp Krauss vom ERC Ingolstadt - © Florian Pohl / City-Press
Share

Neuss. (DEL) Der DEL Disziplinarausschuss hat Sperren für Marcel Brandt (Straubing) und Philipp Krauß (Ingolstadt), sowie eine Geldstrafe für Andy Miele (Bremerhaven) ausgesprochen.

Zwei Spiele Sperre für Ingolstadts Philipp Krauß

Philipp Krauß vom ERC Ingolstadt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 54. Spielminute der Partie gegen die Augsburger Panther am 16.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 52 (Slew Footing) für zwei Spiele gesperrt. Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Die Aktion ist „Slew Footing“ die Handlung, bei der ein Spieler die Füße eines Gegners wegzieht oder wegtritt, eventuell kombiniert mit einem Stoß des Oberkörpers, wodurch der Gegner stürzt.
– Philipp Krauss nahm sorglos mit seiner Aktion eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.

Ein Spiel Sperre für Straubings Marcel Brandt

Marcel Brandt von den Straubing Tigers wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 16. Spielminute der Partie gegen die Pinguins Bremerhaven am 16.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 59 (Crosscheck) für ein Spiel gesperrt. Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Der Kontakt erfolgte in gefährlicher Nähe zur Bande
– Marcel Brandt nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

Geldstrafe für Bremerhavens Andy Miele

Der Spieler Andy Miele von den Pinguins Bremerhaven wurde für sein Foul in der 16. Minute der Partie gegen die Straubing Tigers am 16.11.2025 durch ein nachträglich eingeleitetes Verfahren vom Disziplinarausschuss wegen Faustschlägen (Regel 46) mit einer Geldstrafe belegt. Der Spieler erhielt im Spiel eine Große Strafe für dieses Vergehen.

Faktoren

– Andy Miele hat die Aktionen von Gegenspieler Marcel Brandt gerächt.
– Andy Miele schmiss die Handschuhe weg und schlägt auf seinen Gegenspieler Marcel Brandt unsportlich ein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

269
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Wechsel innerhalb der DEL2: Markus Freis verlässt die Kassel Huskies

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Straubing TigersTransfers

Straubing Tigers präsentieren neuen Import für die Defensive

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben den kanadischen Verteidiger Ryan Merkley...

By17. November 2025
! +DEL

Berlin „nicht brutal prickelnd“, aber erfolgreich! Straubing baut Spitze aus: „Schwer uns zu schlagen“, Ingolstadt ballert munter weiter – Salzburg wartet

Bonn. (PM MagentaSport) Keine Torflut wie zuletzt, aber immerhin 33 Treffer am...

By17. November 2025
! +EHC Red Bull MünchenNürnberg Ice Tigers

Yasin Ehliz: „Wollten eine Reaktion zeigen – das ist uns gelungen“ – Red Bull München schlägt Nürnberg im bayerischen Duell

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am 19....

By16. November 2025
! +Iserlohn RoostersSchwenninger Wild Wings

Nächster Shutout für Eriksson! Schwenninger Wild Wings schlagen ungefährliche Iserlohn Roosters 3:0

Schwenningen / Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel...

By16. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten