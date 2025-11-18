DEL Disziplinarausschuss verhängt Strafen nach Spieltag 19

Neuss. (DEL) Der DEL Disziplinarausschuss hat Sperren für Marcel Brandt (Straubing) und Philipp Krauß (Ingolstadt), sowie eine Geldstrafe für Andy Miele (Bremerhaven) ausgesprochen.

Zwei Spiele Sperre für Ingolstadts Philipp Krauß

Philipp Krauß vom ERC Ingolstadt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 54. Spielminute der Partie gegen die Augsburger Panther am 16.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 52 (Slew Footing) für zwei Spiele gesperrt. Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Die Aktion ist „Slew Footing“ die Handlung, bei der ein Spieler die Füße eines Gegners wegzieht oder wegtritt, eventuell kombiniert mit einem Stoß des Oberkörpers, wodurch der Gegner stürzt.

– Philipp Krauss nahm sorglos mit seiner Aktion eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.

Ein Spiel Sperre für Straubings Marcel Brandt

Marcel Brandt von den Straubing Tigers wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 16. Spielminute der Partie gegen die Pinguins Bremerhaven am 16.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 59 (Crosscheck) für ein Spiel gesperrt. Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Der Kontakt erfolgte in gefährlicher Nähe zur Bande

– Marcel Brandt nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

Geldstrafe für Bremerhavens Andy Miele

Der Spieler Andy Miele von den Pinguins Bremerhaven wurde für sein Foul in der 16. Minute der Partie gegen die Straubing Tigers am 16.11.2025 durch ein nachträglich eingeleitetes Verfahren vom Disziplinarausschuss wegen Faustschlägen (Regel 46) mit einer Geldstrafe belegt. Der Spieler erhielt im Spiel eine Große Strafe für dieses Vergehen.

Faktoren

– Andy Miele hat die Aktionen von Gegenspieler Marcel Brandt gerächt.

– Andy Miele schmiss die Handschuhe weg und schlägt auf seinen Gegenspieler Marcel Brandt unsportlich ein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!