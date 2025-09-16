Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEL

DEL Disziplinarausschuss spricht Sperren aus

16. September 2025
Ein Spiel Sperre für Frankfurts Christopher Wilkie / Schwenningens Kyle Platzer muss drei Partien aussetzen

Der Spieler Christopher Wilkie von den Löwen Frankfurt wurde im Spiel zwischen den Straubing Tigers und Frankfurt am 14.09.2025 in der 33. Spielminute gemäß DEL-Regel 59 wegen eines Crosschecks mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 59 vorliegt und hält eine Sperre von einem (1) Spiel nebst Geldstrafe für angemessen.

– Der Spieler Christopher Wilkie unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen
– Der Spieler Christopher Wilkie nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners
Drei Spiele Sperre für Schwenningens Kyle Platzer

Der Spieler Kyle Platzer von den Schwenninger Wild Wings wurde im Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und Schwenningen am 14.09.2025 in der 64. Spielminute gemäß DEL-Regel 61 wegen eines Stockschlags mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 61 vorliegt und hält eine Sperre von drei (3) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

– Der Spieler Kyle Platzer unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen
– Der Spieler Kyle Platzer führte den Stockschlag rücksichtslos und ohne anderen Zweck aus
– Der Spieler Kyle Platzer nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Eishockey-Magazin TV

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?
