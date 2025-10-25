DEL-Disziplinarausschuss sperrt Wiederholungstäter Christian Wejse

Neuss. (DEL) Christian Wejse von den Pinguins Bremerhaven wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul im Anschluss des ersten Drittels der Partie gegen die Löwen Frankfurt am 24.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Maksim Matushkin befand sich in einer schutzlosen Position

– Christian Wejse nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion in Kauf

– Christian Wejse gilt als Wiederholungstäter

