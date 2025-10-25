Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Fischtown Pinguins

DEL-Disziplinarausschuss sperrt Wiederholungstäter Christian Wejse

Angreifer der Pinguins Bremerhaven verpasst Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen

25. Oktober 20251 Mins read169
Christian Wejse von den Fischtown Pinguins Bremerhaven - © Marco Leipold / City-Press
Neuss. (DEL) Christian Wejse von den Pinguins Bremerhaven wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul im Anschluss des ersten Drittels der Partie gegen die Löwen Frankfurt am 24.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Maksim Matushkin befand sich in einer schutzlosen Position
– Christian Wejse nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion in Kauf
Christian Wejse gilt als Wiederholungstäter

Previous post Endlich wieder ein Dreier für die Haie

