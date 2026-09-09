DEL-Ausblick: Wer hat das Zeug zum Titelgewinn, zum Playoff-Kandidaten und wer muss um den Ligaverbleib hart kämpfen?

Neuss. (EM) In einer Woche startet die Penny DEL in die neue Saison 26/27.

Die Kaderplanungen sind bei den 14 Teams weitestgehend abgeschlossen und die Saisonvorbereitung geht an diesem Wochenende in den Endspurt. Höchste Zeit die 14 DEL-Teams etwas unter die Lupe zu nehmen und eine Einschätzung abzugeben, wohin die lange Reise über 52 Spieltage führen kann.

Augsburger Panther

In der Fuggerstadt hat man die letzte Saison auf Rang elf abgeschlossen. Nach den Horrorjahren in der tabellarischen Teufelszone, verbunden mit den Zitterpartien um den Klassenerhalt bis Ende April, konnte man in diesem Jahr relativ früh die Kaderplanungen vorantreiben. Ein umfangreicher Umbruch des Kaders fand mit 13 Neuzugängen statt. Mit Hoefenmayer, Wood, Toporowski, Malone und Wright hat man sich auch auf den Importstellen namhaft verstärkt. Die Achillesferse dürfte aber die Torwartposition sein. Peyton Jones durfte in der letzten Saison in 24 Partien sein Können zeigen. Neuzugang Tobias Ancicka ist eine eher schwer einzuschätzende Größe, weil er in den letzten zwei Jahren in Köln kaum noch berücksichtigt wurde.

Prognose: Gelingt es eine starke Achse zwischen Torwartgespann und Abwehr zu schaffen, dann könnte bei der durchaus vorhandenen Offensivpower sogar eine leichte Steigerung zur Vorsaison möglich sein.

Auge auf: Stürmer Cam Wright

Eisbären Berlin

Kontinuität wird bei den Eisbären schon lange großgeschrieben. Der amtierende Meister setzt in der neuen Spielzeit auf einen neues Torhüterduo. Jonas Neffin kommt als Top-Goalie aus der DEL2. Jack LaFontaine kommt aus der ECHL und bestreitet erstmals eine Saison auf europäischem Eis. Insgesamt zwanzig Spieler sind im Kader verblieben. Die größte Veränderung hat man allerdings hinter der Bande hinnehmen müssen. Meistercoach Serge Aubin zog es in die Schweiz. Neuer Bandenchef ist der zuletzt in Ingolstadt assistierende Eric Dubois. Erstaunlicherweise hat man sich für ihn entschieden und ließ mit Andre Rankel ein Mitglied des Trainerstabes als neuen Bundestrainer zum DEB weiterziehen.

Prognose: Kann das abgewanderte Torwartgespann Stettmer / Hildebrand adäquat ersetzt werden? Wird das neue Trainerteam einen nahtlosen Übergang schaffen und wird es mit einigen neuen Denkansätzen vom Starensemble akzeptiert? Wenn ja, dann sind die Eisbären erneut absoluter Titelkandidat. Die Korsettstangen sind allesamt weiterhin im Team und wissen, wie man Titel auch aus schwierigsten Ausgangssituationen gewinnen kann.

Augen auf: Torwart Jonas Neffin

Fischtown Pinguins Bremerhaven

An der Nordseeküste hat man einen Kaderumbruch eingeleitet. Mit Häuptling Urbas, Jeglic und Mauermann verlor man bewusst drei langjährige Leistungsträger. Der KHL-erfahrene Broadhurst, aber auch Neuzugang Tuomie dürften sehr helfen die Lücken im weiterhin sehr eingespielten Kader zu schließen.

Prognose: In Bremerhaven hat man schon einige Male gezeigt, dass man Übergänge meistern kann. Trainer Alex Sulzer kann auf einen qualitativ sehr guten, aber auch relativ alten Kader setzen. Im Altersdurchschnitt des Kaders könnte auf Strecke auch ein wenig die Gefahr liegen. 14 Spieler des Kaders sind bereits Ü30 Spieler. Die Playoffs sollten auf jeden Fall sicher erreicht werden.

Augen auf: Alex Broadhurst

Löwen Frankfurt

Nach der letzten Saison war man alles andere als zufrieden am Main. Der vorletzte Platz ist nicht der Anspruch in der Bankenmetropole. Zehn Neuzugänge hat Sportdirektor Jan Barta verpflichtet. Prunkstück soll die neue Abwehr um den neuen Goalie Scheel und die erfahrenen Abeltshauser (34; München) und Krupp (35; Wolfsburg) werden. Von Vorteil dürfte es sein, dass Trainer Tom Pokel seine Mannschaft nun von Saisonbeginn an unter seinen Fittichen hat. Allerdings muss auch er zeigen, dass er nach den sehr erfolgreichen Jahren in Straubing auch in Frankfurt unter schwierigen Bedingungen ein neues Team formen kann. Romano und Wagner sollten für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen.

Prognose: Wenn alles passt, dann könnten die Löwen an den Playoffs kratzen. Für eine Teilnahme müssten dann aber nicht nur die Schlüsselspieler eine herausragende Saison spielen, sondern auch die jüngeren Spieler einen großen nächsten Schritt machen. Scheel nimmt im Tor eine absolute Schlüsselposition ein. Vom ersten Spieltag an wird es darum gehen eine Entwicklung anzustoßen und das Abstiegsgespenst nicht zu nahe kommen zu lassen.

Augen auf: Goalie Adam Scheel

ERC Ingolstadt

Die Panther und Sportchef Tim Reagn haben es geschafft den Kader weitestgehend zusammenzuhalten. Mit der Rückkehr von Meistergoalie Jonas Stettmer ist ein Transfercoup gelungen.

Prognose: Setzt man eine weiterhin treffsichere Offensive voraus, dann könnte mit einer verbesserten Abwehrleistung aus dem fünften Platz der Vorsaison ein absoluter Top-4 Kandidat werden.

Augen auf: Goalie Jonas Stettmer

Iserlohn Roosters

Die Roosters verloren mit Daniel Fischbuch ihren Kapitän und Topscorer. Und wieder einmal ist der Umbruch mit elf Neuzugängen relativ groß. Bei den Roosters setzt man zwangsläufig auf die Weiterentwicklung von jungen Spielern wie unter anderem Niehus, Krauß, Panocha oder Geiger. Im Tor bleibt das Duo Jenike / Hane erhalten. Mit Johansson und Hollowell in der Abwehr, sowie Maier, Scott und Quenneville in der Offensive wollen sich die Roosters auch auf den Importstellen verbessern.

Prognose: Die Roosters haben aufgrund ihres Entwicklungspotenzials das Zeug zum Überraschungsteam und könnten dann auch an den Playoffs mal wieder ernsthaft kratzen. Der graue Ligaalltag bedeutet allerdings zuallererst Kampf gegen den Abstieg. Mit großer Spannung blickt man auch auf die zum Ende des Jahres erwartete Machbarkeitsstudie zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Eissporthalle. Die mittel- und langfristige Zukunft des Iserlohner Eishockeys hängt von den Möglichkeiten einer Sanierung und einem Ausbau ab.

Augen auf: Verteidiger Mac Hollowell

Kölner Haie

Der schon relativ früh verkündete Wechsel hinter der Bande von Kari Jalonen zu Thomas Berglund verlief zumindest in der Vorbereitung schon mal geräuschlos. Top-Goalie Janne Juvonen konnte gehalten werden. Mit Robin Press hat man einen absoluten Kracher für die Defensive geholt. Routinier Marcel Noebels könnte am Rhein nach langen Jahren in Berlin nochmals aufblühen. Daniel Fischbuch muss in Köln zeigen, dass er auch in einem Top-Team eine Führungsrolle mit starker Punktausbeute schaffen kann.

Prognose: Die Haie sind zumindest auf dem Papier eher noch stärker geworden. Alles andere als eine Top-4 Platzierung und lange Playoffs wären eine Überraschung.

Augen auf: Verteidiger Robin Press

Krefeld Pinguine

Die Krefeld Pinguine haben in beeindruckender Weise die Rückkehr in die DEL geschafft. Nun steht der Neuling vor der Herausforderung den Kader möglichst DEL-tauglich zu machen. Eine Schlüsselrolle kommt dem neuen finnischen Goalie Jatkola zu. Gildon und Percy müssen in der Abwehr das Niveau anheben. Im Angriff müssen Kero und Wall für die nötige Power sorgen.

Prognose: Völlig klar: Für Krefeld geht es, wie für jeden Neuling, von Beginn an darum den Abstieg zu vermeiden. Trainer Thomas Popiesch kennt die Liga und hat in Bremerhaven bewiesen, dass er Mannschaften formen und entwickeln kann. Pferdefuß am Kader ist, ähnlich wie bei Dreden im Vorjahr, das hohe Durchschnittsalter. 12 Spieler sind zum Teil weit jenseits der 30. Die riesengroße Euphorie könnte von Beginn an helfen möglichst lange im Rennen zu bleiben und sogar für eine Überraschung zu sorgen.

Augen auf: Goalie Juha Jatkola

Adler Mannheim

Nach dem Finaleinzug ist die Sehnsucht nach dem Titel in Mannheim nochmal etwas größer geworden. Sportchef Eakins kann auf eine eingespielte Abwehr setzen und verfügt nun mit den Goalies Franzreb und Hildebrand (neu, Berlin) über ein Top-Duo ohne Importlizenz. Im Angriff darf man gespannt sein, wie gut Brooks Macek nach seinen langen Jahren in der KHL noch ist.

Prognose: Wie immer sind die Adler ein absoluter Titelanwärter. Und doch ist ein wenig Skepsis da, weil man in den letzten Jahren immer wieder scheiterte. In dieser Saison tanzt man mit DEL, CHL und Spengler Cup auf drei Hochzeiten. Am Rande bemerkt darf man auch gespannt sein, wie die Adler gegen Schreckgespenst Berlin auftreten.

Augen auf: Stürmer Brooks Macek

EHC Red Bull München

Auch München ist als Top-3-Team definitiv wieder ein Titelanwärter. Mit Bibeau und einem hoffentlich wieder gesundem Niederberger verfügt man über eines der besten Torwartgespanne in der Liga. Die Mischung aus starken Imports, top deutschen Spielern und sehr hoffnungsvollen Talenten scheint wieder zu stimmen. Man darf gespannt sein, wie gut es gelingt die Neuzugänge Carrick, Hede und Thaler zu integrieren.

Prognose: Verläuft alles nach Plan, dann ist München wieder ein Top-4 Team.

Augen auf: Abwehrmann Trevor Carrick

Nürnberg Ice Tigers

Mit dem Erreichen des zehnten Platze haben die Ice Tigers in der letzten Saison wieder einmal fast das Optimum herausgeholt. In dieser Saison sind die Ice Tigers eine Wundertüte. Einerseits kann man auf eine Reihe von Spielern setzen, die schon länger da sind und andererseits muss Sportchef Ustorf sein gutes Händchen für eher unbekannte ECHL-Imports erneut beweisen. Interessant ist, dass man neben dem erfahrenen Treutle mit Janett einen hierzulande eher unbekannten Goalie mit deutschem Pass aus der Schweiz verpflichtet hat.

Prognose: Auch für die Ice Tigers geht es vorerst mit Saisonbeginn darum möglichst schnell viele Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Wenn alles passt, dann könnten die Franken aber auch erneut auf den Playoff-Zug aufspringen.

Augen auf: Niklas Treutle

Straubing Tigers

Die Tigers sind längst kein Ausbildungsklub mehr. Und dennoch sind auch sie vor schmerzhaften Abgängen nicht sicher. Routinier Connolly wird nach seinem Karriereende vor allem als Typ fehlen. Nationalstürmer Fleischer können auch die Tigers nicht ohne Weiteres ersetzen. Der späte, aber keineswegs überraschende Abgang von Goalie Haukeland soll nun der Tscheche Skarek auffangen. Duszak soll der Abwehr mehr Halt geben. Im Angriff sind Elynuik, Kersten und Rees für mehr Power geholt worden.

Prognose: Straubing bleibt ein Playoff-Kandidat. Läuft alles rund, dann in den Top-6, ruckelt es auf Strecke etwas, dann vielleicht auch nur in den Pre-Playoffs.

Augen auf: Goalie Jakub Skarek

Schwenninger Wild Wings

Die Wild Wings stehen in den letzten Jahren für Kontinuität und Kaderveränderungen mit Weitsicht. Etas überraschend verließen die Spink-Zwillinge den Neckarsprung. Neu versuchen darf sich im Tor der talentierte Simon Wolf hinter dem etablierten Joacim Eriksson. Peters und Schemitsch verteidigen neu in Schwenningen. Für Power im Angriff sollen unter anderem die Imports Cornel, Lebster, Ortega und Valk sorgen.

Prognose: Headcoach Steve Walker dürfte sich nach Platz neun in der Vorsaison mit seinem neuen Team auch in der Spielzeit 26/27 im gesicherten Mittelfeld mit Playoffs landen.

Augen auf: Stürmer Curtis Valk

Grizzlys Wolfsburg

Die Saison hat noch gar nicht angefangen, da muss Manager Fliegauf mit Chrobot schon den ersten Langzeitverletzten durch den Ex-Bremerhavener Mauermann ersetzen. Insgesamt steht Kontinuität auch bei den Grizzlys hoch im Kurs. Neu sind u. a. in der Abwehr Bowey (Augsburg) und der erfahrene Lancaster (Berlin). In der Offensive sollen der Ex-Nürnberger Graber und Rückkehrer Morley das Niveau anheben. Ein gefühlter Neuzugang ist auch Sven Ziegler, der verletzungsbedingt fast die gesamte Vorsaison ausfiel.

Prognose: Das Verletzungspech setzt sich hoffentlich nicht weiter fort. Läuft alles optimal, dann stehen die Niedersachsen am Ende der Hauptrunde in den Playoffs. Es gibt aber auch einige Skeptiker, die das Team des noch jungen Trainers Haskins im Abstiegsstrudel sehen.

Augen auf: Stürmer Will Graber

Zusammenfassung

Titelanwärter: Berlin, Köln, Mannheim, München

Sicher in den Playoffs: Bremerhaven, Ingolstadt, Straubing, Schwenningen

Playoff-Anwärter / Abstiegskandidaten: Augsburg, Frankfurt, Iserlohn, Krefeld, Nürnberg, Wolfsburg

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