DEL am Mittwoch: Der Knoten ist geplatzt – Die Adler fertigen die DEG ab und beenden ihre lange Durststrecke – Wilder Schlagabtausch in Bremerhaven!

Bonn. (PM MagentaSport) „Verlernt haben wir es nicht.“ So das eindeutige Fazit von Adler-Kapitän Marc Michaelis, nachdem die Mannheimer das Tabellenschlusslicht aus Düsseldorf in die Schranken gewiesen haben.

Nach zuletzt 6 sieglosen Partien lassen die Adler, angeführt vom Dreifachtorschützen Hännikäinen, keine Zweifel aufkommen und fegen die DEG aus der Halle. Die Straubing Tigers drehen einen torreichen Schlagabtausch in Bremerhaven.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Mittwoch übersendet durch MagentaSport. Fast täglich Eishockey! Weiter geht es mit der DEL bei MagentaSport am Donnerstag. Ab 19.15 Uhr treffen die Augsburger Panther auf den EHC Red Bull München.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 6:0

Die Adler atmen auf! Gegen das Tabellenschlusslicht aus Düsseldorf spielen sich die Mannheimer nach zuletzt 6 Niederlagen in Folge den Frust von der Seele. Von Beginn an lassen die Hausherren nichts anbrennen und sorgen schon im 2. Drittel mit der 4:0-Führung für die Vorentscheidung. Mann des Spiels ist mit drei Treffern Markus Hännikäinen. In der Tabelle klettern die Adler mit 61 Punkten auf Platz 4, die DEG behält mit 31 Punkten die Rote Laterne. Die Adler reisen am Freitag nach Iserlohn, während die DEG am kommenden Spieltag in Frankfurt gastiert.

Dallas Eakins, Trainer der Adler Mannheim, über die Erleichterung nach dem Sieg: „Es ist ein großer Sieg für unsere Spieler. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs. (…) Wenn du so viele Spiele in Folge verloren hast, bist du dir nicht einmal bei einer 5:0-Führung sicher. Ich bin stolz darauf, dass wir weiter drangeblieben sind.“

Marc Michaelis, Kapitän der Adler, über den Sieg nach zuletzt 6 Niederlagen: „Es war keine einfache Zeit. Verlernt haben wir es aber nicht, das tut gut. Es ist uns bewusst, dass wir in einem Prozess sind. Wir müssen aus den Niederlagen lernen und das haben wir heute gezeigt.“

Alexander Blank, Spieler der Düsseldorfer EG, über die deutliche Niederlage: „Es war von vorne bis hinten schlecht. Von der 1. bis zur 60. Minute haben wir nicht gekämpft. Sie wollten es mehr als wir. Wir sind im 2. Drittel einfach zusammengesackt.“

Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers 4:5

Wilder Schlagabtausch in Bremerhaven! Bei den Pinguins feiern die Tigers den 4. Sieg in Folge und schüren die Hoffnung auf einen Play-off-Platz. Nachdem die Gäste dreimal in Rückstand geraten, sorgt vor allem der überragende Dreifach-Torschütze Justin Scott im letzten Drittel für die Wende. Der Anschlusstreffer der Pinguins durch Jan Urbas fällt rund eine Minute vor Spielende zu spät. Nach der 2. Pleite in Folge bleiben die Pinguins auf Rang 3 mit 8 Punkten Rückstand auf die Eisbären. Im kommenden Spiel empfangen die Pinguins Tabellenführer Ingolstadt. Auf dem 7. Rang verkürzt Straubing den Rückstand auf München um 3 Punkte. Am Freitag sind die Tigers bei den Eisbären in Berlin zu Gast.

Justin Scott, der für die Straubing Tigers nach 16 torlosen Spielen direkt dreimal traf: „Es macht natürlich Spaß, zu diesem Ergebnis beizutragen. Es war ein gutes Spiel für uns. (…) Es ist schwierig, hier zu spielen. Deshalb ist es ein großer Sieg. Es ist wichtig, um eine Serie zu starten.“

Nino Kinder, Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:2, über die vielen Torchancen im Spiel: „Es war ein sehr schnelles Spiel auf beiden Seiten. Straubing hat deren Chancen leider mehr genutzt als wir. Es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht.“

Eishockey live bei MagentaSport

DEL, Donnerstag, 16.01.2025

ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther – EHC Red Bull München

DEL, Freitag, 17.01.2025

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie, Eisbären Berlin – Straubing Tigers, Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg, Löwen Frankfurt – Düsseldorfer EG, Pinguins Bremerhaven -ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters – Adler Mannheim

DEL, Sonntag, 19.01.2025

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers – Löwen Frankfurt

ab 16.15 Uhr: Kölner Haie – Iserlohn Roosters, EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV