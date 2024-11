DEL am Karfreitag: „Extra-Ansporn“ – wieder ein „SchÃ¼tz“-Fest in MÃ¼nchen, die Haie feiern auch den „Huda-Effekt“

Bonn. (PM MagentaSport) Das nächste „Schütz“-Fest in München! Die bayerische Landeshauptstadt bleibt der Lieblingsort von Justin Schütz, ehemals München. Nach seinen 4 Treffern im...

Bonn. (PM MagentaSport) Das nächste „Schütz“-Fest in München! Die bayerische Landeshauptstadt bleibt der Lieblingsort von Justin Schütz, ehemals München. Nach seinen 4 Treffern im 1. Saisonduell beim EHC Red Bull ist er schon wieder der Matchwinner für die Kölner Haie: Gegen seinen Ex-Klub markiert er den 2:1-Siegtreffer.

Die Haie verputzen nun auch regelmäßig Top-Teams. „Vielleicht habe ich hier einen Extra-Ansporn, das kann natürlich sein“, sagt Schütz. 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen haben die Haie nun geholt. Schütz fasst den Auftritt in München treffend zusammen: „Geil zum Anschauen, sehr schnelles Eishockey, hat richtig Spaß gemacht.“ Münchens Coach Max Kaltenhauser hadert hingegen mit der Torausbeute – auch, weil Haie-Goalie Julius Hudacek in der Schlussphase mal wieder über sich hinauswächst. Die Pinguins Bremerhaven bleiben ein DEL-Topteam. Nach dem 3:1 in Düsseldorf schwärmt Torschütze Nino Kinder: „Das Teamgefüge ist einfach mega. Es macht jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu kommen.“ Den Feiertag zum Feiertag machen die Straubing Tigers beim 5:2 in Nürnberg. Danjo Leonhardt sieht sein Team nun in der Spur: „So ein Up and Down hat jede Mannschaft in der Saison. Wir schätzen uns einfach glücklich, dass wir es am Anfang haben und hinten raus hoffentlich die meisten Spiele gewinnen.“

Weiter geht es am Sonntag, wenn die Eisbären Berlin ab 13.45 Uhr die Schwenninger Wild Wings empfangen. Am nächsten Mittwoch beginnt dann der Deutschland Cup mit den DEB-Frauen gegen Frankreich – live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.

EHC Red Bull München – Kölner Haie 1:2

Die Haie gewinnen vor zahlreichen mitgereisten Fans dank einer abgezockten Leistung. Den Rückstand trotz Überzahl durch Markus Eisenschmid gleicht Parker Tuomie auf kuriose Weise über die Bande aus. Im Schlussdrittel ist Justin Schütz der Torschütze – erzielt das 5. seiner 8 bisherigen Saisontore in München.

Der Hudacek-Effekt! Vor ihm: 1 Sieg aus 5 Spielen, mit ihm: 5 Siege aus 8 Spielen, dabei immer gepunktet.

Kölns Siegtorschütze Justin Schütz ist vom Spiel begeistert: „Es war für beide Mannschaften ein geiles Spiel, finde ich. Geil zum Anschauen, sehr schnelles Eishockey, hat richtig Spaß gemacht. Mir ist das eine Tor egal, Hauptsache 3 Punkte.“

Angesprochen auf seine Torquote bei seinem Ex-Klub, muss Schütz grinsen: „Ich will natürlich jedes Spiel ein Tor schießen. Klar hat es hier 2 Mal gut geklappt. Vielleicht habe ich hier auch noch so einen Extra-Ansporn, das kann natürlich sein.“

Dass die Haie sehr reif aufgetreten sind, will Münchens Coach Max Kaltenhauser nicht so stehen lassen: „Ich denke, dass wir auch eine erfahrene, reife Leistung abgeliefert haben. Wir haben halt die Tore nicht geschossen. Ich weiß nicht, ob es reif ist vom Gegner, wenn er einen Turnover verwertet. (…) Das Einzige, was wir uns ankreiden müssen, ist, dass wir die Tore nicht geschossen haben.“

Düsseldorfer EG – Pinguins Bremerhaven 1:3

Die Pinguins feiern ihren 2. Auswärtssieg in Folge und rücken mit nunmehr 27 Punkten auf den 3. Platz vor. Die DEG, die nach Bennet Rossmeys Ausgleich im 1. Drittel nicht mehr zurückkommt, bleibt mit 9 Punkten das DEL-Schlusslicht.

DEG-Coach Steven Reinprecht analysiert: „Die Special Teams haben den Unterschied gemacht. Es stand 2:1, wir hatten 2 Powerplays im 2. Abschnitt – die hatten eines im Schlussdrittel und haben getroffen.“

Bremerhavens Nino Kinder trägt mit einem Tor und einem Assist zum Auswärtssieg bei und spricht in höchsten Tönen von der Entwicklung in Bremerhaven: „Wir haben eine super Truppe. Wir haben uns das hart erarbeitet über die letzten Jahre. Der Stamm ist geblieben über die letzten 4 Jahre, es sind immer nur ein, zwei Spieler gekommen, die sich super eingebracht haben. Das Teamgefüge ist einfach mega. Es macht jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu kommen.“

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 94 Tyler Angle, 93 Tyler Gaudet, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 72 Bennet Roßmy, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 42 Luis Üffing, 14 Justin Richards, 21 Brendan O’Donnell; 5 Moritz Wirth

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 6 Anders Grönlund, 53 Maxim Rausch – 9 Jan Urbas, 13 Ziga Jeglic, 91 Miha Verlic; 42 Matthew Abt, 72 Phillip Bruggiser – 14 Ross Mauermann, 37 Markus Vikingstad, 23 Max Görtz; 32 Nicolas Appendino, 48 Nicholas B. Jensen – 26 Dominik Uher, 57 Alex Friesen, 25 Fabian Herrmann; 15 Rayan Bettahar – 54 Felix Maegaard Scheel, 8 Nino Kinder, 84 Joose Antonen

Die Tore erzielten:

0:1 (07:06) Kinder (Maegaard Scheel, Jensen)

1:1 (16:51) Roßmy (Rymsha, Blank)

1:2 (23:37) Maegaard Scheel (Kinder, Abt)

1:3 (49:12) Jeglic (Jensen, Urbas) PP1

Schiedsrichter: 45 Roman Gofman, 5 Andre Schrader (85 Kai Jürgens, 86 Tom Giesen)

Strafen: DEG – 8 Min.; BHV – 6 Min + 10 Min. Abt

Zuschauer: 8756

Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers 2:5

Straubing stoppt Nürnbergs Aufwärtstrend von 3 Siegen in Folge. Nach einem 0:1-Rückstand drehen die Gäste auf und führen schon nach dem 2. Drittel mit 4:1. Am Ende bringt Straubing den Vorsprung im Derby über die Zeit.

Straubings Danjo Leonhardt trifft an alter Wirkungsstätte und hat anschließend warme Worte für Nürnberg übrig: „Es ist eine super-geile Arena. Ich habe es immer geliebt, hier zu spielen.“ Bei seinem eigenen Team sieht Leonhardt einen Aufwärtstrend: „Wir müssen genau so weitermachen. So ein Up and Down hat jede Mannschaft in der Saison. Wir schätzen uns einfach glücklich, dass wir es am Anfang haben und hinten raus hoffentlich die meisten Spiele gewinnen.“

Nürnbergs Assistenz-Trainer Jochen Hecht kritisiert: „Wir haben nicht geradlinig genug gespielt. Wir haben immer wieder geschaut, ob wir einen schöneren Pass spielen können, ob wir bessere Plays machen können, anstatt Druck aufs Tor zu machen.“

Schwenninger Wild Wings – Iserlohn Roosters 4:1

Die Schwenninger Wild Wings holen im 14. Anlauf ihren 1. Sieg nach regulärer Spielzeit. Gegen die Iserlohn Roosters lassen die Wild Wings nichts anbrennen.

Schwenningens Sebastian Uvira über die Erleichterung nach den Sieg: „Riesengroß. Wir haben eine ausverkaufte Halle. Die Stimmung war wieder auf unserer Seite, war sehr motivierend. Die 3 Punkte sind sehr wichtig für unser Selbstvertrauen.“

Iserlohns Colin Ugbekile erkennt das Problem: „Wir müssen zusehen, dass wir mehr Offensive kreieren, in der O-Zone bleiben. Wir müssen daran arbeiten, dass wir Teams auch mal müde kriegen und Spiele in der offensiven Zone dominieren.“

Eishockey live bei MagentaSport

Penny DEL – alle Spiele live

Sonntag, 03. November 2024

Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin – Schwenninger Wild Wings, Pinguins Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg

Ab 16.15 Uhr: Löwen Frankfurt – EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt – Augsburger Panther, Straubing Tigers – Düsseldorfer EG

Ab 19 Uhr: Iserlohn Roosters – Kölner Haie

Deutschland Cup – alle Spiele live

Mittwoch, 06. November 2024

Ab 16.00 Uhr: Slowakei – Ungarn (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Frankreich (Frauen)

Donnerstag, 07. November 2024

Ab 12.15 Uhr: Österreich – Slowakei (Männer)

Ab 16.00 Uhr: Frankreich – Slowakei (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Dänemark (Männer)

Freitag, 08. November 2024

Ab 14.45 Uhr: Ungarn – Frankreich (Frauen)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Frauen)

Samstag, 09. November 2024

Ab 10.45 Uhr: Österreich – Dänemark (Männer)

Ab 14 Uhr: Deutschland – Ungarn (Frauen)

Ab 17.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Männer)

Sonntag, 10. November 2024

Ab 11.15 Uhr: Dänemark – Slowakei (Männer)

Ab 14.30 Uhr: Deutschland – Österreich (Männer)

