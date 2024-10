DEL am Freitag: Ein 50 Meter-Tor, tolle Gesten fÃ¼r den erkrankten Tobi Eder, die Haie gewinnen „grÃ¶ÃŸtes Derby in Deutschland“

Bonn. (PM MagentaSport) Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim – das ist immer eine Garantie für heiße Duelle und eine hitzige Rivalität. Aber nach der...

Aber nach der Nachricht, dass Eisbären-Profi Tobi Eder schwer erkrankt ist, rückt man ganz eng zusammen. Die Mannheimer kamen in Warum-up-Shirts mit Eders Namen und Rückennummer 22 auf das Eis. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir alle hinter ihm stehen und zusammenrücken in so einer Situation“, erklärt Daniel Fischbuch, der mit Tobi Eder zusammenspielte. Die Idee für die Aktion hatte unter anderen Youri Ziffzer, der als Referent der Geschäftsführung bei den Adler Mannheim fungiert. „Es war für uns alle eine Schock-Nachricht als die Info kam, dass der Tobi leider schwer erkrankt ist. Das wäre egal gewesen, ob er für Berlin aufläuft oder für Iserlohn oder für welchen Verein auch immer. Am Ende des Tages ist es jemand aus unserer Eishockey-Familie.“ Auch rein sportlich liefert das Spiel einige Highlights. Jyrki Jokipakka trifft aus dem eigenen Drittel zur 1:0-Führung für Mannheim – das sind fast 50 Meter! Am Ende setzt sich aber der Meister in der Overtime durch. „Die 1. Hälfte des Spiels hat mir nicht gefallen. Sie haben die Duelle gewonnen. Aber was mir gefallen hat, war, dass wir ein starkes Finish hatten“, analysiert Eisbären-Coach Serge Aubin. Im Derby zwischen dem Düsseldorfer EG und den Kölner Haie legen die Gäste einen furiosen Start aufs Eis. Maximilian Kammerer glänzt mit 3 Assists und freut sich anschließend über den prestigeträchtigen 6:3-Erfolg. „Köln gegen Düsseldorf ist wahrscheinlich das größte Derby Deutschlands. Wir haben gezeigt, dass wir eine starke Truppe haben.“ Neuer Trainer, altes Leid für den EHC Red Bull München. Auch unter Söderholm-Nachfolger Max Kaltenhauser will es nicht besser laufen. „Ich glaube, die Chancenverwertung ist das Einzige, was wir uns ein bisschen ankreiden können“, analysiert Maximilian Kastner die nächste Pleite im neuen SAP-Garden beim 2:4 gegen Augsburg.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 n.O.

Die Eisbären Berlin bleiben das Maß der Dinge in der aktuellen Phase und siegen gegen die Adler Mannheim. Es ist der 7. Sieg in Serie in der DEL für den Meister. Mannheim begeistert mit einer tollen Trikot-Aktion für den schwer erkrankten Eisbären-Profi Tobi Eder.

Jyrki Jokipakka trifft aus dem eigenen Drittel zur 1:0-Führung für die Adler Mannheim.

Starke Aktion der Mannheimer, die Eisbären-Spieler Tobi Eder, der an einem Tumor erkrankt ist, mit einem Warmup-Shirt und dessen Rückennummer gedenken.

Daniel Fischbuch, Adler Mannheim, zur Aktion für Tobi Eder: „Wir sind sehr stolz, dass wir heute mit der 22 zum Warmup gehen können. Es hat uns alle schockiert die Nachricht vom Tobi. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir alle hinter ihm stehen und zusammenrücken in so einer Situation. Alles Gut für ihn weiterhin. Da rückt der Sport in den Hintergrund. Es gibt im Leben wichtigere Sache. Wir wünschen Tobi eine gute und vor allem schnelle Regeneration, damit er bald wieder auf dem Eis steht, wo er hingehört.“

Youri Ziffzer, Referent der Geschäftsführung Adler Mannheim, zur Aktion für Tobi Eder: „Es war für uns alle eine Schock-Nachricht als die Info kam, dass der Tobi leider schwer erkrankt ist. Dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt auf welche Art und Weise wir irgendwie Unterstützung zeigen können. Auch wenn das schwierig ist von außen. Dann kamen wir auf die Idee mit den Warm-up-Trikots mit seiner Nummer und seinem Namen. Das wäre egal gewesen, ob er für Berlin aufläuft oder für Iserlohn oder für welchen Verein auch immer. Am Ende des Tages ist es jemand aus unserer Eishockey-Familie. Wir sind Gott sei Dank in der Lage durch unseren Verein für Aufmerksamkeit zu sorgen, viele Leute anzusprechen und dadurch die Chance zu haben, dass Leute Geld spenden oder das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du durch so eine Phase durchgehst, helfen dir natürlich Medikamente, aber auch die Menschen, die an dich denken und dich unterstützen. Die den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind. Das gibt dir vielleicht mental so viel Kraft, dass du die Krankheit besiegen kannst. Wir werden die Trikots im Nachgang versteigern. Die Hälfte geht zu Gunsten von „Adler hilft Menschen“ und die andere Hälfte geht an die Eisbären, die sich hier in Berlin eine Institution heraussuchen können. Damit wirst du in der Eishockey-Welt erzogen. Du guckst immer links und rechts, ob du jemanden helfen kannst. Dann sind Spieler, Vereine und vor allem die Fans sofort dabei.“

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: „Die 1. Hälfte des Spiels hat mir nicht gefallen. Sie haben die Duelle gewonnen. Aber was mir gefallen hat, war, dass wir ein starkes Finish hatten. Die Leistung war da, aber wir haben ein paar Kleinigkeiten vermissen lassen.“

Über die Trikot-Aktion der Adler für Tobi Eder. „Eine klasse Aktion. Es zeigt, dass die Eishockey-Welt eine eigene kleine Welt ist und wir alle für ihn da sind.“

Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim: „Solche Abende passieren. Gleichwertige Teams, natürlich sind sie die Champions und wir wollten sehen, wie wir uns gegen sie stellen können. Das war in Ordnung. Wir nehmen das Positive mit und aus dem Rest lernen wir. Negativität ist nichts außer eine Krankheit. Das heute war ein großer Test.“

Düsseldorfer EG – Kölner Haie 3:6

Die Kölner Haie feiern den Derbysieg in Düsseldorf und haben damit nach zuletzt zwei Niederlagen wieder etwas zu feiern.

Philip Gogulla, Düsseldorfer EG: „Wenn du im ersten Drittel 0:4 gegen die Kölner Haie zurückliegst, ist s schwer ein Eishockey-Spiel zu gewinnen. Wir geben den Kölner Chancen, das sind Hochkaräter. Da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn es auf einmal 0:4 steht. Wir sitzen alle in der Kabine und fragen uns was los ist. Da geht es nur über Kampf. Im letzten Drittel haben wir eine Antwort gegeben, dass wir am Sonntag in Mannheim vom 1. Drittel an da sein wollen.“

Maximilian Kammerer, 3 Assists für die Kölner Haie: „Wir waren extrem laufstark, aggressiv im Vorcheck. Extrem kompakt gespielt. Wir haben es der DEG sehr schwer gemacht. So ein Derby ist immer was Besonderes. Köln gegen Düsseldorf – wahrscheinlich das größte Derby Deutschlands. Wir haben gezeigt, dass wir eine starke Truppe haben. Das müssen wir Woche für Woche aufs Eis bringen, dann können wir dieses Jahr oben mitmischen.“

Fischtown Pinguins Bremerhaven– Löwen Frankfurt 3:0

Die Löwen Frankfurt verlieren ihr 3. Spiel in Folge, während sich Bremerhaven weiter an die Spitze der Tabelle heranarbeitet. Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MDREeHp5bTZadUlJbGNrNmxzTE0yNXlRTitaNDVPT2ZBK1E4dFAyRlRPVT0=

Kristers Gudlevskis, 2. Shotout im 4. Spiel für die Fischtown Pinguins: „Es ist eine Ehre, mit diesen Jungs zu spielen. Sie haben hart gearbeitet, auch als wir schon 3:0 führten. Sie haben Schüsse geblockt und haben alles getan, um mir beim Shutout zu helfen.“

Dennis Lobach, Löwen Frankfurt: „Bremerhaven hat es schon gut gemacht, aber wir hatten auch viele Chancen. Uns hat etwas das Glück gefehlt heute. Wir haben gute Spiele gemacht, uns aber nicht belohnt.“

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 2:4

Die Straubing Tigers verlieren erneut ein Heimspiel. Gegen die Wolfsburg Grizzlys setzt es ein 2:4. Wolfsburg setzt die Positivserie fort. 4 der letzten 5 Spiele könnten siegreich gestaltet werden.

Marcel Brandt, Straubing Tigers: „Wir spielen die ersten 40 Minuten wieder was ganz anderes wie wir die letzten Spiele gespielt haben. Ich weiß nicht, an was das liegt. Das ist eine Katastrophe. Das ist viel zu schlecht. Da braucht es mal eine Ansage in der Drittelpause. Ich weiß nicht, warum wir keine 60 Minuten zu Hause Eishockey spielen können.“

Ryan O‘Connor, Grizzlys Wolfsburg: „Wir haben hart gearbeitet, uns an den Matchplan gehalten und zusammengehalten. Es klickt zurzeit zwischen uns, wir lesen uns gegenseitig gut. Wir arbeiten genauso wie wir es wollen. Sind unberechenbar vor dem Tor.“

EHC Red Bull München – Augsburger Panthers 2:4

Neuer Trainer, altes Leid für den EHC Red Bull im neuen Dome. Auch unter Söderholm-Nachfolger Max Kaltenhauser will es nicht wirklich besser laufen. Im Derby gegen die Augsburger Panthers lassen die Gastgeber zu viele Chancen liegen. Donald „D.J.“ Busdeker sorgte per Doppelpack für den Augsburger Sieg und die 4. EHC-Niederlage aus den letzten 5 Partien.

Maximilian Kastner, Spieler München: „Ich glaube, die Chancenverwertung ist das Einzige, was wir uns ein bisschen ankreiden können. Wir sind hinten eigentlich relativ gut gestanden, haben ihnen nicht allzu viel gegeben. Aber im Großen und Ganzen liegt es an der Chancenverwertung heute.“

Donald „D.J.“ Busdeker, Spieler Augsburg und Doppelpacker: „Es war gigantisch. Wir haben in den ersten beiden Dritteln nicht unser bestes Hockey gespielt. Aber zum Glück mit Strauss da hinten drin, der viele wichtige Paraden gezeigt hat, sind wir irgendwie durchgekommen und haben einen Weg gefunden, 3 Punkte zu holen. Wann immer du das in dieser Liga machen kannst, ist das großartig.“

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 6:2

Ordentliche Lektion Debakel für den bisherigen Tabellenführer. In Nürnberg kassierte der ERC eine deftige 2:6-Abfuhr und die erste Niederlage nach 8 Siegen in Folge. Nürnberg, das zuletzt fünfmal in Folge verlor, setzt ein dickes Ausrufezeichen. Der ERC fällt zurück auf Rang 2.

Daniel Schmölz, Spieler ERC Ingolstadt: „Das ist bitter. Ich glaube auch nicht, dass wir von Anfang an gut gestartet sind. Ich glaube, dass wir von Anfang an, im 1. Drittel nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Die schießen zur richtigen Zeit die Tore und dann sind wir viel zu viel hinterhergelaufen.“

…zu seiner Rückkehr nach Nürnberg: „Natürlich ist es schön, wieder hierher zu kommen. Ich hatte hier vier tolle Jahre. Aber das Ergebnis stellt mich nicht zufrieden.“

Evan Barratt, Spieler Nürnberg: „Ich glaube, dass wir gutes Hockey spielen. Manchmal liefen die Spiele nicht in unsere Richtung. Zum Beispiel beim 1. Tor, als der Puck unseren eigenen Spieler trifft. Aber dieses Team kämpft. Wir müssen so weitermachen.“

