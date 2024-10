DEL am Donnerstag: Berlin auch unter Dauerbelastung richtig gut â€“ nicht mal der Zweite Ingolstadt knackt den Meister, DEG mit erstem â€žrichtigenâ€œ Sieg

Bonn. (PM MagentaSport) Aufatmen am Rhein! Die Düsseldorfer EG holt im Duell mit den Augsburger Panthers den zweiten Saisonsieg. Für Brendan O’Donnell hat sich...

Bonn. (PM MagentaSport) Aufatmen am Rhein! Die Düsseldorfer EG holt im Duell mit den Augsburger Panthers den zweiten Saisonsieg.

Für Brendan O’Donnell hat sich dieser Erfolg beim Letzten „schon lange abgezeichnet“ und ist daher ein gutes Gefühl. Zu lange genießen will er den Sieg jedoch nicht. Denn: „Wir können es uns nicht leisten, uns darauf auszuruhen.“ Auf Vorstandsebene soll kühler Kopf bewahrt werden. „Ich glaube nicht, dass es an einer internen Ansprache liegt, an fehlenden Führungsqualitäten. Ich glaube, dass ganz einfach eine gewisse Verunsicherung da ist. Wie das so ist, wenn man unten drinsteckt, ist der Spieltag jedes Mal schwer“, betonte Harald Wirtz, der geschäftsführende Gesellschafter der DEG. Dieser Abend gestaltet sich jedoch sehr leicht. Nach dem Erfolg wartet auf die Düsseldorfer am Samstag mit den Eisbären Berlin der härteste Brocken (live ab 19.45 Uhr).

Die Berliner setzten sich in einem spektakulären Spitzenspiel in Ingolstadt 4:2 durch und feiern den 10. Erfolg aus den letzten 12 Spielen. Für Leo Pföderl, der den siegbringenden Treffer zum 3:2 erzielte, war der Sieg auch eine Ansage an die Konkurrenz: „Ja, das kann man glaube ich schon so sehen. Wir fahren nicht zur Gaudi hierher. Das war durch die Bank ein gutes Spiel von uns. Vor allem mit der Belastung.“. Die Ingolstädter, die nach dem 2:6-Debakel in Nürnberg zum 2. Mal in den vergangenen 3 Partien verlieren, hätten vor allem wegen Kleinigkeiten „den Kürzeren gezogen“, meint Daniel Pietta.

ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 2:4

Die Eisbären setzen ihren Höhenflug fort, mit 10 Siegen aus den letzten 12 Pflichtspielen. Im Duell mit dem bisherigen Tabellenführer machte Leo Pföderl Anfang des 3. Drittels den Unterschied. Mit dem Erfolg tauschen beide Teams Plätze. Die Berliner stehen an der Tabellenspitze, der ERC fällt, nach der 2. Niederlage aus den letzten 3 Spielen, wieder auf Rang 2.

Daniel Pietta, Spieler Ingolstadt: „Eins gegen zwei ist immer etwas Besonderes. Da entscheiden Kleinigkeiten. Da haben wir heute den Kürzeren gezogen.“

Leo Pföderl, Spieler Berlin und Torschütze zum 2:3, ob der Sieg eine Ansage an die Konkurrenz war: „Ja, das kann man glaube ich schon so sehen. Wir fahren nicht zur Gaudi hierher. Das war durch die Bank ein gutes Spiel von uns. Vor allem mit der Belastung.“

Marcel Noebels, Spieler Berlin und Torschütze zum 2:4: „Ich glaube, wir waren sehr konsequent, als wir es sein mussten. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen und uns nicht aus der Fassung kommen lassen, als Ingolstadt wirklich gepusht hat.“

Düsseldorfer EG – Augsburger Panthers 4:3

Aufatmen in Düsseldorf, der 2. Saisonsieg ist für den Tabellenletzten geschafft. Gegen

die eigentlich formstarken Panthers gab es ein letztlich dramatisches 4:3. Für die DEG ist es der erste Erfolg, der in der regulären Spielzeit zustande kommt. Augsburg hingegen kassiert die zweite Pleite am Stück und fällt auf Rang 7.

Brendan O’Donnell, Spieler Düsseldorf: „Es war ein großer Sieg für uns, der sich schon lange abgezeichnet hat. Wir mussten jeden möglichen Weg finden, die drei Punkte zu bekommen. Und jetzt, wo wir das geschafft haben, ist es ein großartiges Gefühl. Aber es geht gleich weiter. Wir können es uns nicht leisten, uns darauf auszuruhen.“

Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter Düsseldorf, vor dem Spiel zur DEG-Krise: „Ich glaube nicht, dass es an einer internen Ansprache liegt, an fehlenden Führungsqualitäten. Ich glaube, dass ganz einfach eine gewisse Verunsicherung da ist. Wie das so ist, wenn man unten drinsteckt, ist der Spieltag jedes Mal schwer. Hätten wir die letzten vier Sekunden in Iserlohn nach Hause gebracht, wäre die Sachlage vielleicht eine ganz andere gewesen. Wir stellen uns der Situation.“

Thomas Dolak, Co-Trainer Augsburg: „Ich denke, wir hatten einen schlechten Start, mit den drei frühen Gegentreffern. Dann rennen wir einem Rückstand hinterher. Im zweiten Drittel haben wir uns dann gefangen, haben viel Druck gemacht, sind immer wieder rangekommen und jetzt auch gerade im dritten Drittel mit vielen Chancen. Und jetzt bei dem Sechs-gegen-Fünf zum Ende. Im ersten Drittel treffen wir zweimal das leere Tor nicht. Am Ende des Tages war es die Chancenverwertung im dritten Drittel. Und das konnten wir leider nicht mehr ausgleichen.“

