DEL am Dienstag: KÃ¶ln ist taktisch gereift und nutzt die Vorteile cleverer â€“ das merken auch die Berliner, Adler erreichen ihre FlughÃ¶he wieder nicht

Bonn. (PM MagentaSport) Die Haie Fans kommen auf ihre Kosten – Köln feiert mal wieder ein Heim-Spektakel und sorgt für einen Dämpfer bei den Berlinern!

Nur wenige Tage nach der überraschenden Haie-Niederlage gegen Augsburg sorgte vor allem der Treffer von Louis-Marc Aubry in einem spektakulären 2. Drittel für den 5:3-Sieg. „Wir haben gesehen, dass wir ein schwächeres Spiel gegen Augsburg haben und trotzdem gegen Berlin zurückschlagen können“, lobte der Kanadier die Einstellung des Teams. Was die Kölner besser macht als in der letzten Saison, hat Berlins Jonas Müller schnell ausgemacht: „Im 2. Drittel haben wir ein bisschen zu viel nachgelassen, zu viele Zweikämpfe verloren. Da ist Köln gut, sie sind gut im Kontern. Sie haben ihre Chancen genutzt. Im letzten Drittel haben sie es gut gemacht, gut verteidigt und wir haben keinen Weg mehr gefunden, noch ein Tor zu schießen.“ Die Adler Mannheim erreichen aktuell nicht ihre Flughöhe – nach dem 1:5 WINTER GAME in Frankfurt, nun ein 1:2 in Straubing nach Overtime. Bitter, weil die Mannheimer lange Zeit führten. „Wir haben im 2. Drittel viel zu viele Strafen genommen. Wir haben Straubing dadurch einfach ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir korrigieren“, kritisierte Yannick Proske. Dadurch fallen die Adler auf Rang 5.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Dienstag übersendet durch MagentaSport.

Fast täglich Eishockey! Weiter geht es mit der DEL bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 19.15 Uhr treffen die Augsburger Panther auf die Pinguins Bremerhaven.

Kölner Haie – Eisbären Berlin 5:3

Spektakel-Sieg für die Kölner Haie nach der überraschenden Niederlage im Duell mit Augsburg. Besonders das zweite Drittel geriet mit drei Kölner Toren spektakulär und brachte den Sieg auf den Weg. Damit müssen die Eisbären einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen und bleiben Zweiter. Köln übernimmt Rang 6.

Louis-Marc Aubry, Spieler und Torschütze Köln zum 3:2, dazu, dass die Mannschaft nach dem Spiel gegen Augsburg zurückgeschlagen hat: „Wie wir sehen, ist jedes Team gut. Die Teams drücken, sie haben etwas, worum sie kämpfen. Augsburg ist hierhergekommen und hat richtig gut gespielt. Wir haben gesehen, dass wir ein schwächeres Spiel gegen Augsburg haben und trotzdem gegen Berlin zurückschlagen können.“

Jonas Müller, Spieler Berlin: „Ich glaube, dass wir ganz gut angefangen haben, im Spiel. Wir hatten mehr Schüsse und auch mehr Chancen, würde ich sagen. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen zu viel nachgelassen, zu viele Zweikämpfe verloren. Da ist Köln gut, sie sind gut im Kontern. Sie haben ihre Chancen genutzt. Im letzten Drittel haben sie es gut gemacht, gut verteidigt und wir haben keinen Weg mehr gefunden, noch ein Tor zu schießen.“

Matthias Baldys, Sportdirektor Köln in der Drittelpause zur Torhütersituation, mit Tobias Ancicka und Julius Hudacek: „Es kann sein, dass uns die Torhütersituation uns momentan die wenigsten Sorgen bereitet.

…darüber, ob noch ein Torhüter abgegeben wird: „Aktuell gibt es diese Überlegung nicht. Das kann ich verneinen.“

Straubing Tigers – Adler Mannheim 2:1 (SO)

Die Adler kommen weiter nicht auf Flughöhe! Nach dem Debakel gegen die Löwen im DEL WINTER GAME reicht es auch in Straubing nur zu einem Punkt. In der Tabelle rutschen die Mannheimer auf Rang 5 ab, Straubing springt auf Platz 7.

Yannick Proske, Spieler Mannheim und Torschütze zum 0:1: „Ich denke, wir haben im zweiten Drittel viel zu viele Strafen genommen. Wir haben Straubing dadurch einfach ins Spiel kommen lassen, durch die Powerplays, die sie hatten. Das müssen wir korrigieren.“

Mario Zimmermann, Spieler Straubing und Torschütze zum 1:1: „Wir haben uns brutal schwergetan, das Ding hinter die Linie zu drücken. Aber ich glaube, wir haben als Team nie aufgegeben, haben weitergekämpft, von Drittel zu Drittel geschaut und wenigstens die 2 Punkte geholt.“

Eishockey live bei MagentaSport

Mittwoch, 08.01.2025

DEL

ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther – Pinguins Bremerhaven

Donnerstag, 09.01.2025

DEL

ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Freitag, 10.01.2025

DEL

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Düsseldorfer EG – Straubing Tigers, Löwen Frankfurt – Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt – Augsburger Panther, Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers, EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 12.01.2025

DEL

ab 13.45 Uhr: Düsseldorfer EG – Eisbären Berlin, Augsburger Panther – Löwen Frankfurt, Grizzlys Wolfsburg – Pinguins Bremerhaven

ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie, Straubing Tigers – Iserlohn Roosters, Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München

ab 19.00 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim

Montag, 13.01.2025

ab 19.00 Uhr: Die Eishockey Show

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball-Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzliche Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. NEU! MagentaSport zeigt ab sofort alle Parteien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der Pro League sowie die Hockey-EM im Jahr 2025. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM im Jahr 2026. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV