DEL Allrounder entscheidet sich für das Konzept der Löwen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Eugen Alanov, der in der DEL-Spielzeit 2022/2023 bei den Iserlohn Roosters seine bisher punktbeste DEL-Saison spielte, verabschiedete sich vom Seilersee, um in der kommenden Saison für die Löwen Frankfurt aufzulaufen.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit Eugen einen Spieler zu verpflichten, der bereits über viel Erfahrung verfügt, aber seine beste Zeit im Eishockey noch vor sich hat. Eugen hat in den letzten Jahren immer wieder phasenweise unter Beweis gestellt, dass er ein Top-Allrounder in der DEL sein kann, d.h. er ist in der Lage, sowohl hart für die Mannschaft zu arbeiten als auch offensiv Akzente zu setzen. Die Top-Leistungen, die er in der Vergangenheit immer wieder angedeutet hat, gilt es nun gemeinsam hart zu erarbeiten und konstant im Löwen-Trikot aufs Eis zu bringen. Eugen ist definitiv hochmotiviert, seine bisher beste DEL-Saison nun im Löwen-Trikot zu spielen“.

Eugen Alanov: „Ich freue mich riesig, in der nächsten Saison bei den Löwen zu spielen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Franz, in dem er mir das Clubkonzept, meine Rolle und die Ziele, die wir als Mannschaft diese Saison erreichen wollen, erklärte. Das ist der Grund, warum ich nicht lange darüber nachgedacht habe. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot mit dem Löwen auf der Brust zu tragen und für einen Club mit großer Eishockey-Historie aufzulaufen.“

Nach seiner DNL-Zeit bei der Düsseldorfer EG U18 sammelte der Angreifer erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Von den rheinischen Rot-Gelben wurde er, um Spielpraxis zu sammeln, zunächst in die Oberliga zum Mückenschwarm an den Essener West-Bahnhof, anschließend an den EC Bad Nauheim in die DEL2 ausgeliehen. Für die Saison 2016/2017 unterschrieb der Stürmer dann in der hessischen Kurstadt, bis die Nürnberg Ice Tigers auf Alanov aufmerksam wurden und ihn für drei Spielzeiten ins Eishockey-Oberhaus verpflichteten. Weitere Stationen in Düsseldorf sowie Iserlohn folgten. Zuletzt spielte der jetzt 27 Jahre alte Stürmer zwei Spielzeiten für die Iserlohn Roosters, bei denen er in 98 Spielen 39 Scorerpunkte (16 Tore / 23 Assists) erzielen konnte. Auch in der Champions Hockey League kam der 1,84 Meter große Stürmer für Düsseldorf bzw. Nürnberg während seiner Karriere schon zum Einsatz. Der Deutsch-Kasache stammt aus dem osteuropäischen Ust-Kamenogorsk und aus einer eishockeybegeisterten Familie; sein in Rotenburg (Wümme) geborener, jüngerer Bruder Yegor spielt in der KHL.

