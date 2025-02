DEL-Abstiegskampf: DEG rutscht nach klarer 6:3 Niederlage bei den Iserlohn Roosters auf den letzten Platz ab

Iserlohn. (MK) Drei extrem wichtige Punkte haben die Iserlohn Roosters am Freitagabend im Westderby gegen die Düsseldorfer EG gewonnen. Mit 6:3 setzten sich die Sauerländer am Ende durch.

Roosters erspielen sich eine frühe Führung

Die Gastgeber überstanden direkt kurz nach Anpfiff die erste Strafe gegen Gormley. Gerade wieder vollzählig verhängten die Schiedsrichter direkt die nächste Hinausstellung gegen die DEG. Akdag saß gerade zwanzig Sekunden auf der Strafbank, als Thomas die Scheibe am äußeren Bullykreis aufnahm und an Freund und Feind vorbei zum 1:0 einschoss. Boland vergab bei einem Konter (11.) eine weiter gute Chance der Roosters. Iserlohns Rutkowski und DEG Verteidiger McKiernan ließen in der 12. Minute ihren Emotionen mit den Fäusten freien Lauf und bekamen eine entsprechende Denkpause (je 2 Strafminuten) verordnet. Richards und Wirth (beide 14.) scheiterten mit guten Gelegenheiten an Iserlohns Torwart Hane. Als die DEG gerade aggressiver agierte und eine erste Druckphase für sich verzeichnen konnte, nutzte Jentzsch bei einem Konter (17.) das Zuspiel von Cornel zum 2:0 Pausenstand.

Haukeland gleich wieder kalt erwischt

Im zweiten Drittel kassierte Wirth 108 Sekunden nach Wiederbeginn die nächste DEG-Strafe, als er den heranstürmenden Dal Colle nur unkorrekt haken konnte. Im anschließenden Powerplay erhöhte Boland per Schlagschuss auf 3:0. Die DEG meldete sich aber fast postwendend acht Sekunden später durch Gaudets Anschlusstreffer zum 3:1 im Spiel zurück. Akdag und Cumiskey sorgten mit verdeckten Schüssen (25.) dafür, dass bei IEC-Goalie Hane keine Langeweile aufkam. Auf der Gegenseite nutzte Virtanen nach Schuss von Osburn einen Abpraller zum 4:1 für die Hausherren. Mit der Führung im Rücken setzten die Sauerländer in der 30. Minute das nächste Ausrufezeichen, als Gersich einen Konter blitzsauber auf Zuspiel von Virtanen zum 5:1 einnetzte. Roßmys Schuss (33.) war eine sichere Beute für Hane. Ansonsten blieb Iserlohn das dominantere Team, ohne allerdings die allerletzte Konsequenz im Abschluss an den Tag zu legen. Labries Strafe (35.) überstanden die Iserlohner schadlos gegen ein ideenloses DEG-Powerplay. Fast aus dem Nichts verkürzte O´Donnell in der 39. Minute zum 5:2 Pausenstand.

Roosters verpassen sogar höheren Sieg

Im Schlussdrittel blieb das Spiel umkämpft. Labrie verpasste aus der zentralen Position (44.) die vorzeitige Entscheidung. Pivonkas Stockschlag gegen Thomas sorgte für das nächste Iserlohner Powerplay. Ugbekiles Schlagschuss (47.) sicherte Haukeland erst im Nachfassen. Nach dem Powerbreak gelang es der DEG nicht mehr eine echte Druckphase zu erzeugen. Stattdessen schloss Boland in der 51. Minute eine sehenswerte Kombination über Thomas und Dal Colle zum 6:2 ab. Saffran (55.) verpasste mit einem Alleingang sogar den siebten Treffer der Roosters. Und auch Thomas (57.) scheiterte frei vor Haukeland, der ein größeres Debakel der DEG damit verhinderte. Brauns Treffer zum 6:3 Anschlusstreffer der DEG war nur noch Ergebniskosmetik. Am Ende blieben drei verdiente Punkte am Seilersee, weil die Iserlohner gegen die DEG den angebotenen Raum dankend nutzten.

Nach dem 10:2 Debakel am Mittwoch in Berlin und der heutigen Niederlage in Iserlohn dürfte nach zwei Pleiten und 5:16 Toren der Stuhl von Headcoach Steven Reinprecht doch wieder etwas mehr wackeln.

Trainerstimmen zum Spiel









Tabelle / Ausblick

In der Tabelle sind die Iserlohn Roosters mit nun 44 Punkten auf Platz zwölf geklettert. Augsburg hat nach dem Punktgewinn in Frankfurt die Rote Laterne an die DEG abgegeben. Beide haben nun 42 Punkte auf ihrem Konto.

Bereits am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Iserlohn tritt beim Spitzenreiter in Ingolstadt an. Die DEG reist zum rheinischen Derby nach Köln. Abstiegsrivale Augsburg empfängt die Adler Mannheim.

Statistik

Tore: 1:0 (05:03) Thomas 5-4PP, 2:0 (16:30) Jentzsch (Cornel/Dietz), 3:0 (22:59) Boland (Jentzsch/Gormley) 5-4PP, 3:1 (23:07) Gaudet, 4:1 (27:05) Virtanen (Labrie/Osburn), 5:1 (29:53) Gersich (Virtanen/Broda), 5:2 (38:21) O´Donnell (Gaudet), 6:2 (50:37) Boland (Dal Colle/Thomas), 6:3 (58:48) Braun (Richards/McKiernan),

Strafen: 6 – 8

Schüsse: 27 – 25

Schiedsrichter: Schrader, Iwert (Priebsch, Kontny)

Zuschauer: 4.967 (ausverkauft)

Iserlohn Roosters: Hane – Ugbekile, Gormley; Labrie, Osburn; Dietz, Jobke; Nieleck – Ziegler, Cornel, Jentzsch; Thomas, Boland, Dal Colle; Gersich, Virtanen, Broda; Quaas, Rutkowski, Saffran

Düsseldorf: Haukeland – Akdag, McKiernan; Cumiskey, Ebner; Wirth, Postma; Borzecki – O´Donnell, Gaudet, Ehl; Gogulla, Rymsha, Blank; Braun, Angle, Richards; Üffing, Pivonka, Roßmy

