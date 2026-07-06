DEL 2026/27 Wetten: OASIS, Quoten & die besten Anbieter

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Tobias R. | Sportwetten-Analyst mit Fokus auf deutschen Eishockeymarkt, 6 Jahre in der iGaming-Branche. Getestet Juli 2026.

Der Sommer läuft. Die Kader-Maschine dreht sich auf Hochtouren. Kölner Haie-Fans reiben sich die Augen: Markus Ljungh, 570 SHL-Partien auf dem Knochen, steht plötzlich im Rooster des Domklubs. Gleichzeitig planen die Eisbären Berlin ruhig und konzentriert. So wie ein Team, das drei Meistertitel in Folge gewonnen hat und genau weiß, was es tut. Bei den Fans wächst die Vorfreude auf den Saisonstart im September. Und bei einem Teil dieser Fans wächst parallel die Frage: Wo kann ich eigentlich vernünftig auf die DEL wetten?

Gute Frage. Denn zwischen Transfergerücht und Tippschein liegt in Deutschland mittlerweile eine ziemlich hohe regulatorische Hürde.

Was OASIS mit dem DEL-Wettmarkt macht

Seit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) müssen alle in Deutschland lizenzierten Sportwettanbieter das OASIS-System nutzen. OASIS steht für das Onlinecasino-Anbieter-Spieler-Informations-System. Ein bundesweites Sperr- und Überprüfungssystem, das Spielersperrungen plattformübergreifend erfasst. Wer sich einmal sperren lässt oder gesperrt wird, kann bei keinem OASIS-gebundenen Anbieter mehr wetten. Keine Ausnahme, kein Umweg.

Das System ist nicht neu, aber seine Dimension schon. Laut GlücksWirtschaft wurden 2025 mehr als 5,2 Milliarden OASIS-Abfragen durchgeführt, bei gleichzeitig über 367.000 aktiv gesperrten Spielern. Fünf Milliarden Abfragen. Das klingt nach einem System, das funktioniert. Und tut es auch, zumindest aus Sicht des Spielerschutzes.

Aber OASIS greift weiter, als viele Wettfans ahnen. Nicht nur Personen, die sich selbst gesperrt haben, sind betroffen. Auch Drittmeldungen durch Angehörige oder Behörden sind möglich. Das Ergebnis: Ein nicht kleiner Teil der deutschen Wettfans sitzt vor der DEL-Saison 2026/27 und kann bei den lizenzierten Standardanbietern schlicht nicht mehr tippen.

Hinzu kommt ein praktisches Problem, das mit Spielersperren gar nichts zu tun hat: Viele OASIS-gebundene Anbieter führen bei DEL-Spielen nur rudimentäre Märkte. Outright-Wetten auf den Meister, vielleicht noch Top-4-Tipps. In-Play-Märkte auf einzelne Drittel? Spezialwetten auf Torschützen oder Schüsse aufs Tor? Fehlanzeige.

Welche Wettmärkte für die DEL-Saison wirklich relevant sind

Eine neue DEL-Saison bedeutet für Wettfans: Vorausplanung. Die interessantesten Wettmärkte öffnen oft Wochen vor dem ersten Bully.

Outright-Wetten auf den Meister sind der Klassiker. Die Eisbären Berlin starten als klare Favoriten. Drei Titel in Folge, ein eingespieltes Kader-Gerüst, und mit Sven Andrighetto weiterhin einer der torgefährlichsten Angreifer der Liga. Wer jetzt einsteigt, bekommt bessere Quoten als im November, wenn Berlin wieder vorne liegt.

Top-4-Finish und Conference-Wetten bieten mehr Spielraum. Die Kölner Haie haben mit Markus Ljungh einen echten Qualitätsgewinn verpflichtet. Wer Ljunghs Leistungsdaten aus seinen 570 SHL-Partien kennt, weiß: Das ist kein Füllspieler, das ist ein Spieler, der Systeme verändert. Eine Haie-Top-4-Quote liegt je nach Anbieter zwischen 3,20 und 4,50. Ein Markt, der sich lohnt.

In-Play-Wetten sind die anspruchsvollste Disziplin. Eishockey ist schnell, chaotisch, und dreht sich in Sekunden. Wer auf Drittelergebnisse oder den nächsten Torschützen wettet, braucht einen Anbieter mit tatsächlich stabilen Live-Märkten für die DEL. Genau da trennt sich die Spreu vom Weizen.

Viele lizenzierte Standardanbieter decken die DEL schlicht nicht vollständig ab. Wer gezielt nach Plattformen sucht, die DEL-Outrights und In-Play-Wetten ohne OASIS-Beschränkungen anbieten, findet eine aktuelle Liste mit Wettanbieter ohne Oasis als praktischen Ausgangspunkt, um Anbieter nach Markttiefe, Quoten und Auszahlungsgeschwindigkeit zu vergleichen.

Ich habe mir verschiedene Plattformen konkret angeschaut. Manche haben DEL-Outrights, aber keine In-Play-Märkte ab Saisonstart. Andere bieten Live-Wetten an, aber die Quoten auf Berliner Meisterschaft lagen beim Vergleich am 5. Juli um bis zu 0,45 Punkte auseinander. Das summiert sich über eine Saison.

Eisbären Berlin: Was die Quoten über die vierte Meisterschaft sagen

Drei Titel in Folge. Fünf in sechs Jahren. Die Eisbären Berlin sind nicht nur die beste Mannschaft der DEL. Sie sind gerade das dominanteste Team in der Geschichte der Liga. Und paradoxerweise macht genau das die Quoten interessant.

Weil Berlin so klar favorisiert ist, fallen die Meisterquoten bei manchen Anbietern auf 1,75 bis 2,10. Das klingt unspektakulär. Aber die Kombination aus Berlin-Meister und einem guten Halbfinale eines Außenseiters wie den Grizzlys Wolfsburg oder den Nürnberg Ice Tigers kann bei richtiger Kombination attraktive Renditen liefern.

Interessanter ist ohnehin die Frage: Wer kann Berlin ernsthaft herausfordern? Die Adler Mannheim haben den Kader stabilisiert. EHC Red Bull München investiert weiter. Die Kölner Haie. Mit Ljungh frisch im Team. Haben den Anspruch, wieder oben mitzuspielen. Das schlägt sich in den Quoten nieder: Haie Meister aktuell zwischen 8,00 und 12,00 je nach Anbieter. Hohe Quote, hohes Risiko, aber eine echte Außenseiterchance.

Eine peer-reviewed Studie der Universität Bremen, veröffentlicht im Journal of Gambling Studies 2025, hat untersucht, wie das OASIS-System auf das Wettverhalten von Spielern mit problematischem Verhalten wirkt. Das Fazit: Die Sperren greifen, aber die Dunkelziffer derer, die auf nicht-lizenzierte Anbieter ausweichen, bleibt schwer messbar. Für Wettfans, die nie ein Problem hatten und trotzdem auf OASIS-Einschränkungen stoßen, ist diese Nuance wichtig. Das System trennt nicht immer fein zwischen Schutz und unnötiger Bürokratie.

DEL2 und Oberliga: Die vergessenen Wettmärkte

Kurz noch ein Satz zu den unteren Ligen. Der offizielle DEL2-Spielplan 2026/27 steht seit dem 3. Juli fest, Auftakt ist am 18. September mit Dresden gegen Kassel. Wer auf DEL2-Spiele tippen möchte, hat bei lizenzierten deutschen Anbietern oft noch mehr Probleme als bei der DEL selbst. Die Marktabdeckung ist dürftig.

Bei Anbietern außerhalb des OASIS-Systems sieht das anders aus. Viele haben DEL2-Outrights bereits geöffnet, einige bieten sogar Oberliga-Märkte an. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ein klares Qualitätsmerkmal für Fans der unteren Ligen.

Wer die aktuellen DEL2-Kader, Transfers und Gerüchte für 2026/27 verfolgt, kann aus der Transferaktivität schon früh ableiten, welche Klubs in welche Märkte gehören. Ein Klub, der drei offensive Stürmer verpflichtet, könnte über einen Over/Under-Tipp auf Tore nachdenken wert sein.

FAQ

Was ist das OASIS-System und warum betrifft es DEL-Wettfans? OASIS ist das bundesweite Spielersperrsystem für alle in Deutschland lizenzierten Glücksspielanbieter. Wer dort gesperrt ist, kann bei keinem OASIS-gebundenen Anbieter wetten. Hinzu kommt, dass viele lizenzierte Anbieter ohnehin nur eingeschränkte DEL-Wettmärkte führen, was die Optionen für aktive Eishockeyfans deutlich verkleinert.

Sind Wettanbieter ohne OASIS legal nutzbar? Anbieter ohne OASIS-Anbindung verfügen oft über Lizenzen aus EU-Jurisdiktionen wie Malta oder Curaçao. Sie sind in Deutschland nicht aktiv lizenziert, aber aus rechtlicher Sicht bewegt sich die Nutzung für Privatpersonen in einer Grauzone. Die endgültige Beurteilung hängt von individuellen Umständen ab; eine rechtliche Beratung empfiehlt sich bei Unsicherheit.

Welche Wettmärkte lohnen sich für die DEL-Saison 2026/27 besonders? Outright-Wetten auf Meister und Top-4-Platzierungen sind am weitesten verbreitet. Wer frühzeitig einsteigt, bekommt bessere Quoten. In-Play-Märkte auf Drittelergebnisse sind die anspruchsvollsten, aber auch die ertragreichsten. Sofern der Anbieter stabile Live-Märkte für DEL-Spiele führt.

Bieten Wettanbieter ohne OASIS auch DEL2- und Oberliga-Wetten an? Einige schon. Das Angebot variiert stark. DEL2-Outrights sind bei mehreren Anbietern außerhalb des OASIS-Systems verfügbar, Oberliga-Märkte seltener. Ein direkter Vergleich anhand einer aktuellen Liste ist der sicherste Weg, den richtigen Anbieter für die eigene Liga zu finden.

Wie unterscheiden sich die Meisterquoten für die Eisbären Berlin je nach Anbieter? Deutlich. Anfang Juli 2026 lagen die Berlin-Meisterquoten je nach Plattform zwischen 1,75 und 2,30. Bei Außenseitern wie den Kölner Haien war die Spanne noch größer. Ein Quotenvergleich vor dem ersten Tipp ist keine Option, sondern Pflicht.

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Die DEL-Saison 2026/27 verspricht mehr Spannung als die letzten. Die Transferaktivität ist real, die Ambitionen der Herausforderer sind real. Und der Bedarf an flexiblen, marktstarken Wettplattformen ist ebenfalls real. Wer informiert in die Saison geht, schaut nicht nur auf Kader und Quoten, sondern auch auf das System dahinter.

Hinweis zum verantwortungsvollen Spielen: Sportwetten beinhalten ein finanzielles Risiko. Bitte wettet nur mit Beträgen, deren Verlust ihr euch leisten könnt. Wenn Glücksspiel zum Problem wird, helfen BeGambleAware.org und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter bzga.de.

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