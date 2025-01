Deggendorfer SC zwingt den EC Peiting in die Knie – Pfänder verlängert langfristig

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit für den Deggendorfer SC am Sonntagabend vor 1.841 Zuschauern in der Festung an der Trat.

Am Ende siegte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger verdient gegen den EC Peiting mit 5:2.

Der Deggendorfer Cheftrainer musste vor dem Duell mit den Oberbayern seinen Kader erneut umbauen. Silvan Heiß verpasste die Partie mit einer Oberkörperverletzung, Tomas Gulda und Thomas Greilinger waren ebenfalls verletzt nicht mit im Aufgebot. Kapitän Curtis Leinweber fehlte gesundheitlich angeschlagen weiterhin.

Während des ersten Abschnitts gab es im gleich im Power-Breaks Grund zum Jubeln: Live im Stadion wurde verkündet, dass Verteidiger Marcel Pfänder seinen Vertrag beim Deggendorfer SC um gleich drei Jahre verlängert hat.

Zum Spiel: Die Hausherren starteten druckvoll in die Partie, während die Peitinger sich zunächst auf die Defensive fokussierten. Dennoch waren es in der 19. Minute die Oberbayern, die in Führung gingen. In doppelter Überzahl überwand Christian Hanke mit einem präzisen Schuss Timo Pielmeier zum 0:1. Doch die Antwort des DSC ließ nicht lange auf sich warten. Nur 10 Sekunden nach der Peitinger Führung – der DSC nach wie vor in Unterzahl – fing Andreé Hult einen Querpass ab und traf alleinstehend zum 1:1 Pausenstand.

Auch im zweiten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der DSC mit einem spielerischen Übergewicht, während die Peitinger mit Kontern gefährlich blieben. In der 31. Minute zappelte der Puck aber dann doch das zweite Mal an diesem Abend im ECP-Tor. Jaroslav Hafenrichter bediente Petr Stloukal, der frei stehend auf 2:1 stellte. Dieses Mal waren es jedoch die Peitinger, die die schnelle Antwort parat haben. In der 35. Minute glich Marco Niewollik nach starker Einzelleistung zum 2:2 aus. Einen Pfeil hatten die Deggendorfer aber noch im Köcher. Vierzehn Sekunden vor der zweiten Pausensirene bediente Hafenrichter den mitgelaufenen Antonin Dusek, der zum 3:2 einnetzte.

Im Schlussabschnitt präsentierten sich die Gäste offensiver, ohne jedoch gefährlich vor Timo Pielmeier aufzutauchen. Auf der Gegenseite legten die Hausherren in der 49. Minute einen weiteren Treffer nach, als Jaroslav Hafenrichter aus einem nahezu unmöglichen Winkel Peitings Keeper Andreas Magg überraschte und zum 4:2 traf. Kurz vor Ende nahm Peitings Coach John Sicinski seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme zeigte Wirkung – Petr Stloukal nutzte das verwaiste Tor und machte mit dem 5:2 den Deckel auf die Partie.

Weiter geht es kommenden Freitag mit dem nächsten Heimspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat sind um 20 Uhr die Stuttgart Rebels.

Marcel Pfänder bleibt bis zur Saison 2028/2029 beim DSC

Eine freudige Nachricht konnte der DSC seinen Anhängern im Powerbreak beim Spiel gegen den EC Peiting am gestrigen Family-Day überbringen:

Marcel Pfänder hat seinen Vertrag beim Deggendorfer SC für DREI weitere Spielzeiten verlängert. Damit ist er neben Timo Pielmeier, Silvan Heiß (beide bis 2026/2027) und Petr Stloukal (bis 2027/2028) der nun vierte Akteur der Niederbayern, welcher ein mehrjähriges Arbeitspapier besitzt.

Der 28-jährige Defensiv-Hüne, der zur Saison 2019/2020 aus der Oberliga Nord von den Moskitos Essen nach Niederbayern wechselte, kann auf nunmehr 223 Partien im Trikot der Rot-Blauen zurückblicken. Mit seiner offensiven Spielweise und seiner Fannähe – Pfänder schnappte sich in seinem ersten Derby für den DSC gegen die Eisbären Regensburg nach einem Heimsieg kurzerhand ein Megafon und gesellte sich zu den Anhängern – spielte sich die Nummer 88 in die Herzen eben jener Fans.

Für Pfänder selbst war seine Vertragsverlängerung mehr oder minder nur

Formsache: „Deggendorf ist auf jeden Fall meine Heimat geworden, meine zwei Kinder sind auch hier geboren. Es passt am Umfeld alles und dementsprechend war die Verhandlung kurz und die Entscheidung, langfristig hier zu bleiben, sehr einfach“.

Der Kader des Deggendorfer SC für die Spielzeit 2025/2026:

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Silvan Heiß, Marcel Pfänder

Sturm: Petr Stloukal

