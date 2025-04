Deggendorfer SC verpflichtet Dante Hahn fÃ¼r die Saison 2025/26

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC freut sich, mit Dante Hahn seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison 2025/26 präsentieren zu können.

Der 29-jährige Deutsch-Kanadier wechselt von den Hammer Eisbären nach Niederbayern und wird beim DSC mit der Rückennummer 91 auflaufen.

Hahn, geboren in Victoria, British Columbia, ist ein rechtsschießender Zwei-Wege-Stürmer, der seine Ausbildung unter anderem an der Concordia University, Wisconsin (NCAA III) absolvierte. Seine ersten Schritte im deutschen Eishockey machte er bei den Rostock Piranhas, wo er in 66 Spielen 73 Scorerpunkte sammelte und sich als torgefährlicher Angreifer bewies. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Rostock zog es ihn in die DEL2 zum EHC Freiburg, bevor er schließlich zu den Hammer Eisbären wechselte.

In der vergangenen Saison zeigte Hahn erneut seine Offensivstärke und verbuchte in 37 Spielen 38 Punkte. Besonders in Überzahlsituationen erwies er sich als Schlüsselspieler: Mit 13 Torbeteiligungen war er der beste Powerplay-Stürmer der Eisbären.

Neu-Coach Casey Fratkin ist glücklich über die Verpflichtung des

29-jährigen: „Dante ist ein hoch veranlagter Stürmer und einer der schnellsten Skater in der Oberliga. Wir sind froh, dass wir ihn jetzt in Deggendorf haben“.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2025/26

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder

Angriff: Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Petr Stloukal, Ty Jackson, Dylan Jackson, Dante Hahn

