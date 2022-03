Deggendorfer SC verpasst Punktgewinn mit Minikader nur knapp

Deggendorf. (PM DSC) Einen großen Kampf lieferte die Deggendorfer Rumpftruppe am Sonntagabend in Lindau. Am Ende verlor der DSC vor 268 Zuschauern etwas unglücklich...

Deggendorf. (PM DSC) Einen großen Kampf lieferte die Deggendorfer Rumpftruppe am Sonntagabend in Lindau. Am Ende verlor der DSC vor 268 Zuschauern etwas unglücklich mit 3:2.

Vor der Partie mussten die Deggendorfer Verantwortlichen nochmals weitere schlechte Nachrichten verdauen, denn sowohl Torhüter Timo Pielmeier, als auch Headcoach Jiri Ehrenberger gesellten sich auf die bereits lange Ausfallliste des DSC. Im Tor kam somit Justin Köpf zu seinem Oberligadebüt und auch Stürmer Arthur Grinwald aus der eigenen U20 kam zu seinem ersten Einsatz.

Die Deggendorfer versteckten sich am Bodensee nicht und warfen von der ersten Minute an alles in die Waagschale, was sie mitgebracht hatten. Während man in der eigenen Zone gut stand, bot sich durch den ein oder anderen schnell vorgetragenen Konter die Möglichkeit in Führung zu gehen. Jedoch ließ sich im ersten Abschnitt keiner der beiden Torhüter überwinden, sodass es mit dem 0:0 in die Kabine ging.

Im zweiten Abschnitt legten die Lindauer einen Blitzstart hin. Nach nur 21 Sekunden verwertete Florian Lüsch seinen eigenen Abpraller zum 1:0. Doch die Deggendorfer steckten nicht auf und erspielte sich ein leichtes spielerisches Übergewicht und belohnte sich in der 25. Minute mit dem verdienten Ausgleich. Liam Blackburn traf im zweiten Nachschuss zum 1:1. Die Parte nahm nun richtig Fahrt auf in der 32. Minute waren es erneut die Islanders, die in Führung gingen. Aus dem Hintergrund überwand Klingler DSC-Keeper Köpf mit einem Schuss aus dem Handgelenk. Doch die Deggendorfer hatten erneut die richtige Antwort parat. Nur zwei Minuten nach der Lindauer Führung traf Verteidiger Silvan Heiß in Baseball-Manier zum erneuten Ausgleich. Doch der Torreigen im zweiten Drittel war damit nicht beendet. In der 37. Spielminute setzte Nolan Redler zum Bauerntrick an, der Puck schlitterte durch den Torraum und am langen Eck vollendete Corvin Wucher zur dritten Islanders-Führung an diesem Abend. Mit der knappen Führung für den EVL ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel warfen die Deggendorfer noch einmal alles nach vorne, scheiterten aber ein ums andere Mal an Nemec im Lindauer Kasten. Auf der Gegenseite hielt auch Justin Köpf seinen Kasten sauber, sodass sich der DSC am Ende knapp mit 3:2 geschlagen geben musste. Einen starken Wehrmutstropfen hatte die Niederlage noch, denn eine Sekunde vor Schluss erhielt Phillip Messing nach einem Gerangel hinter dem Tor eine Spieldauerstrafe plus einer Matchstrafe wegen unsportlichem Verhaltens.

Am kommenden Dienstag endet die Hauptrunde für den Deggendorfer SC mit einem Heimspiel gegen die Landsberg Riverkings. Spielbeginn ist um 20 Uhr.