Deggendorfer SC unterliegt den Bayreuth Tigers

Deggendorf. (PM DSC) Wacker kämpfte am Freitagabend der arg ersatzgeschwächte Deggendorfer SC in Bayreuth. Am Ende musste sich allerdings die Mannschaft von...

Deggendorf. (PM DSC) Wacker kämpfte am Freitagabend der arg ersatzgeschwächte Deggendorfer SC in Bayreuth.

Am Ende musste sich allerdings die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1448 Zuschauern im Bayreuther Kunsteisstadion den heimischen Tigers mit 6:2 geschlagen geben.

Der Deggendorfer Cheftrainer musste im Duell mit den Franken erneut mit einer Vielzahl an Ausfällen zurechtkommen. Neben den bekannten Ausfällen von Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Timo und Thomas Pielmeier fehlten zudem krankheitsbedingt Leon Zitzer und Thomas Greilinger. Antonin Dusek kehrte nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurück.

Die Hausherren kamen mit viel Dampf aus der Kabine und gingen in der sechsten Minute in Führung. Nach einem schnellen Konter kam Robin Drothen von Linksaußen zum Abschluss und traf ins linke, obere Eck zum 1:0. In der neunten Minute legten die Bayreuther nach. Eine Kombination über Stach und Hult vollendete Elo zum 2:0. Doch die Deggendorfer hatten die passende Antwort parat. In der zwölften Minute war es Curtis Leinweber, der auf Zuspiel von Dusek per Direktabnahme für Anschlusstreffer sorgte. Der DSC war nun besser in der Partie, verpasste es aber den Ausgleich zu erzielen – Marco Baßler traf in der Zwischenzeit den Pfosten. Somit ging es mit dem 2:1 das erste Mal in die Kabine.

Auch im zweiten Abschnitt kamen die Hausherren besser aus der Kabine und waren in den ersten Minuten das tonangebende Team. In der 27. Minute belohnten sich die Tigers für ihren Aufwand und erhöhten durch Stach auf 3:1. Doch erneut schien der Gegentreffer so etwas wie ein Weckruf für den DSC gewesen zu sein. Von nun an war man besser in der Partie und erzielte in der 34. Minute den Anschlusstreffer. Einen Schuss von Benedikt Schopper fälschte Carter Popoff unhaltbar zum 3:2 ab. Dies war gleichermaßen der Spielstand nach 40 gespielten Minuten.

Im Schlussdrittel schwanden die Kräfte der Deggendorfer dann zusehends und die Bayreuther schraubten das Ergebnis in die Höhe. Binnen der 43. und der 53. Minute sorgten Reinig (43.), Stach (52.) und Schäfer (53.) für eine komfortable 6:2 Führung. Im weiteren Drittelverlauf plätscherte die Partie bis zum Spielende vor sich hin.

Am kommenden Sonntag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast sind in der Festung an der Trat um 18:45 Uhr die Lindau Islanders.

Islanders zu Gast in der Festung an der Trat

Am kommenden Sonntag gastieren die Lindau Islanders um 18:45 Uhr in Deggendorf.

Vier punktlose Spiele in Folge stehen bei den Islanders aktuell zu Buche. Entschuldigend muss man sagen, dass man sich ausschließlich gegen Mannschaften geschlagen geben musste, welche in der Tabelle über den Bodenseern standen.

Denkbar knapp waren die Niederlagen gegen Heilbronn, Riessersee Höchstadt. Man verlor mit jeweils nur einem Tor Unterschied. Einzig gegen die Blue Devils Weiden hagelte es eine saftige 2:9-Heimpleite.

Gegen direkte Konkurrenten um den Einzug in die Pre-Playoffs wie Peiting, Füssen oder Passau konnte man in letzter Zeit jedoch punkten.

Auf anhaltende Verletzungssorgen wie die Ausfälle von Import-Stürmer Walker Sommer, Torhüter Dominik Hattler oder Verteidiger Daniel Stiefenhofer musste man vor kurzem ebenso reagieren. Man holte mit Maurice Becker einen oberligaerfahrenen Verteidiger, Goalie Tommi Steffen kam per Förderlizenz aus Weißwasser. Durch den Abgang von Konti-Verteidiger Mathieu Desautels wurde im Kader zusätzlich eine Ausländer-Position frei, welche US-Boy Zack Bross nun einnimmt. Der Stürmer kam Anfang Januar aus Peißenberg. Zu guter letzt konnte man das Arbeitspapier von Nicolas Strodel kurz vor Silvester bereits für nächste Saison verlängern.

Im Zuge eines Neustarts nach der zuletzt sportlich angespannten Lage gab zudem Vincenz Mayer sein Kapitänsamt an Andreas Farny ab.

Beim Deggendorfer SC fallen weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Thomas Pielmeier, Timo Pielmeier, Thomas Greilinger, Leon Zitzer und Niklas Pill aus. Neuzugang Martin Heinisch greift ab kommenden Dienstag ins Trainingsgeschehen ein und wird aller Voraussicht nach nächstes Wochenende sein Debut im DSC-Jersey geben.