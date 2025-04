Deggendorfer SC stellt neue sportliche Leitung offiziell vor – Erste Neuverpflichtungen: Dylan und Ty Jackson stÃ¼rmen zukÃ¼nftig fÃ¼r den

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat seine sportliche Führung für die kommende Saison neu aufgestellt: Casey Fratkin und Ibrahim Weissleder übernehmen gemeinsam die Aufgaben als Sports Manager und werden künftig die sportlichen Geschicke des Clubs leiten.

Casey Fratkin, der neue Headcoach und Sports Manager des DSC, bringt umfassende Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Der 35-jährige Kanadier war in Übersee als Verteidiger aktiv, bevor er nach dem College den Schritt hinter die Bande machte. In Deutschland sammelte er als Assistant Coach bei den Kassel Huskies und den Ravensburg Towerstars wertvolle Erfahrungen – beide Male unter Trainer Tim Kehler. Seine erste Station als Cheftrainer übernahm er zur Saison 2023/2024 bei den Hammer Eisbären, mit denen er den Sprung in die Playoffs schaffte. Dort traf er im Playoff-Achtelfinale auf den DSC, wobei die spannende Serie erst im entscheidenden fünften Spiel zugunsten der Deggendorfer entschieden wurde. Für mich schließt ein gewisser Kreis, vor ca. sechs Jahren war ich kurz vor der Corona-Pandemie in Deggendorf und habe mir ein DSC-Spiel gegen Sonthofen angeschaut, ohne zu wissen, dass ich irgendwann diesen Club trainieren werde. Das Stadion, die Professionalität im Umfeld und die lautstarken Fans haben mich sehr beeindruckt, dementsprechend ist es eine Ehre für mich nun DSC-Coach zu sein“, so der neue Deggendorfer Übungsleiter.

Ebenfalls als Sports Manager wird Ibrahim Weissleder fungieren. Der 35-jährige gebürtige Freiburger blickt auf eine lange Karriere als Stürmer zurück. Während der Saison 2021/2022 übernahm er bei den Hammer Eisbären bereits parallel zu seiner aktiven Laufbahn die Rolle des sportlichen Leiters. In insgesamt 13 Jahren trug er maßgeblich dazu bei, den Club als feste Größe in der Oberliga zu etablieren. Bei seiner Vorstellung zeigte sich der ehemalige Stürmer tatkräftig und voller Vorfreude: „Ich freue mich, Teil der Organisation des DSC zu werden und diesen Traditionsverein in die richtigen Bahnen zu leiten.

Auch für mich schließt sich mit meiner Vergangenheit im niederbayerischen Eishockey gewissermaßen ein Kreis, als aktiver Spieler durfte ich ja die Derbys spielen. Vor uns liegt im Moment viel Arbeit, auch wenn wir mit der Kaderplanung schon relativ weit sind.

Jetzt bin ich einfach heiß darauf, bald wieder in der Eishalle zu stehen.“

„In unserem sportlichen Bereich beginnt quasi eine neue Zeitrechnung. Jiri Ehrenberger und Thomas Greilinger haben uns zum Ende des Jahres 2024 informiert, dass sie ihre Aufgaben abgeben werden und so war es unsere Aufgabe, neue handelnde Personen zu finden. Da sich die Wege von uns mit dem Ex-Klub der beiden in der Saison 2023/2024 gekreuzt haben, war Casey ab diesem Zeitpunkt auf unserem Schirm. Uns war wichtig, dass wir jemanden finden, der hungrig ist und Lust darauf hat, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln. Über Casey hat sich dann auch der Kontakt zu Ibo ergeben, beide haben die Fähigkeit Dinge aufzubauen und zu etablieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und blicken optimistisch in die Zukunft“, attestierte DSC-Prokurist Stefan Liebergesell auf der extra angesetzten Pressekonferenz bei Globus in Plattling.

Twin-Power aus Ontario: Dylan und Ty Jackson stürmen für den Deggendorfer SC

Die neue Sportliche Führung des Deggendorfer SC – bestehend aus Casey Fratkin und Ibrahim Weißleder – konnten am heutigen Nachmittag bereits die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison präsentieren: Mit Dylan und Ty Jackson verpflichtet der DSC ein kanadisches Zwillingspaar für den Angriff.

Die beiden 23-jährigen Stürmer wechseln von der Arizona State University (NCAA, höchste Universitätsliga in den USA) nach Niederbayern und werden ab der kommenden Spielzeit das erste Mal in ihrer jungen Karriere auf europäischem Eis wirbeln.

Ty (Mittelstürmer) und Dylan (Außenstürmer) verbrachten nicht nur den Großteil ihres Lebens zusammen, sondern sind auch auf dem Eis unzertrennlich. Ihren Weg über die kanadische Nachwuchsligen in die USA, wo sie in der USHL (höchste Juniorenliga in den USA) für Furore sorgten, hin zur Northweastern University, ehe sie zur Arizona State University wechselten – all diese Schritte bestritten die Oakville, Ontario geborenen Zwillinge stets gemeinsam.

Nun steht der große Sprung über den Teich nach Deggendorf an. Der neue DSC-Coach Casey Fratkin spricht auf der Pressekonferenz darüber, warum er sich für die beiden Jungspunde entschieden hat: „Sowohl Dylan als auch Ty stehen für die neue Spielidee, die wir hier in Deggendorf etablieren wollen. Sie sind schnell, kreativ, haben gute Hände und den unbedingten Willen zu gewinnen. Wir sind uns sicher, dass die Fans in Deggendorf viel Freude an den Beiden haben werden.“

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2025/26

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder

Angriff: Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Petr Stloukal, Ty Jackson, Dylan Jackson

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV