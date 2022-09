Deggendorfer SC siegt klar Ã¼ber die Zeller EisbÃ¤ren

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC legte am Mittwochabend gegen den österreichischen Zeitligisten Zell einen weiteren, souveränen Auftritt hin. Vor 971 Zuschauern in der...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC legte am Mittwochabend gegen den österreichischen Zeitligisten Zell einen weiteren, souveränen Auftritt hin.

Vor 971 Zuschauern in der Festung an der Trat siegten die Deggendorfer deutlich mit 5:2.

Vor der Partie musste DSC-Coach Jiri Ehrenberger noch eine weitere kurzfristige Änderung vornehmen. Zwar kehrte Leon Zitzer wieder in den Kader zurück, doch kurzfristig musste Lukas Miculka leicht angeschlagen – neben den bereits bekannten Ausfällen von Cheyne Matheson, Benedikt Schopper und Niklas Pill – aussetzen. Im Tor startete dieses Mal Louis Eisenhut.

Der DSC startete mit viel Schwung in die Partie und ging in der sechsten Minute in Führung. Gastspieler Christoph arbeitete den Puck nach Vorarbeit von Johannes Schmid und Patrik Kozlik über die Linie. In diesem Tempo ging es weiter und die Hausherren legten in der zehnten Minute nach. Eine tolle Kombination über Thomas Pielmeier und Sascha Maul schloss René Röthke zum 2:0 ab. Die Deggendorfer waren über weite Strecken in diesem ersten Abschnitt spielbestimmend, weitere Treffer sollten aber bis zur ersten Pause nicht mehr fallen.

Auch im zweiten Drittel begann der DSC wie die Feuerwehr und legte in der 22. Minute nach. René Röthke bediente den am langen Eck wartenden Sascha Maul, der per Direktabnahme zum 3:0 traf. Im weiteren Drittelverlauf blieben die Hausherren teils drückend überlegen, versäumten es aber, das Ergebnis frühzeitig noch weiter in die Höhe zu schrauben. Mit der Drei-Tore-Führung ging es in die zweite Pause.

Auch im Schlussabschnitt ein ähnliches Bild: Der DSC blieb spielerisch überlegen und die Gäste konnten wenig Druck auf die Deggendorfer Defensive aufbauen. In der 50. Minute landete der Puck wieder im Eisbären-Tor als Julian Elsberger nach guter Vorarbeit von Christian Schmidt zu seinem Premierentreffer kam. Damit nicht genug, Christoph Schmidt krönte seinen guten ersten Auftritt in Deggendorf in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer. Doch die Gäste kamen schließlich noch zum Ehrentreffer. Tobias Dinhopel traf in der 54. Minute zum 5:1. Und Dinhopel war es auch, der sich in der 57. Minute für den zweiten Zeller Treffer an diesem Abend verantwortlich zeigte. Das 5:2 war gleichermaßen auch der Endstand nach 60 gespielten Minuten.

Bereits am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Testspiel. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger dann um 19:30 Uhr bei den Tölzer Löwen.