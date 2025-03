Deggendorfer SC sichert sich Matchpuck mit AuswÃ¤rtssieg in Herford

Deggendorf. (PM SAC) Der Deggendorfer SC stellt die Best-of-Five-Serie im Achtelfinale der Oberliga auf 2:0.

Vor 1029 Zuschauer in der Herforder imos Eishalle „Im kleinen Felde“ bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Dienstagabend die heimischen Ice Dragons mit 2:3 und sichert sich damit den Matchpuck vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Freitag.

Der Deggendorfer SC trat bei den Ice Dragons mit nahezu dem identischen Kader wie in Spiel 1 an. Zu den bekannten Ausfällen von Thomas Greilinger und Tomas Gulda gesellte sich auch Petr Stloukal, der nach seiner Spieldauerstrafe in Spiel 1 gesperrt passen musste.

Die Deggendorfer starteten druckvoll in die Partie und waren über weite Strecken des ersten Abschnitts spielbestimmend. Die Herforder hingegen blieben über Konter gefährlich, jedoch ließen sich weder Timo Pielmeier, noch Jakub Urbisch überwinden, sodass es mit dem torlosen Unentschieden in die erste Pause ging.

Auch im zweiten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der DSC mit mehr Spielanteilen und schließlich belohnte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger in der 34. Minute mit dem Führungstreffer. Im Powerplay war es Niklas Pill, der frei stehend vor Urbisch das 0:1 markierte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 38. Minute fälschte Herfords Leon Köhler einen Schuss von Brett Humberstone unhaltbar zum 1:1 Pausenstand ab.

Im Schlussabschnitt war es über weite Strecken hinweg ein Spiel auf Augenhöhe und es dauerte bis zur 52. Minute bis der nächste Treffer fiel: Benedikt Schopper fand am langen Eck Curtis Leinweber, der zum 1:2 einschob. Die Ice Dragons gingen nun mehr Risiko und wurden dafür bestraft. Julian Elsberger fing einen Aufbaupass von Herfords Keeper Urbisch ab und bediente Johannes Schmid, der unbedrängt zum 1:3 traf. Kurz vor Ende der Partie nahm HEV-Trainer Henry Thom noch einmal seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Zwar traf Brett Humberstone mit der Schlusssirene zum 2:3 Anschlusstreffer, jedoch kam das Tor zu spät. Damit siegt der Deggendorfer SC auch in Spiel 2.

Somit bietet sich am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Festung an der Trat für den Deggendorfer SC die Möglichkeit, die Serie zu beenden. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

