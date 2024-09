Deggendorfer SC reist nach Tschechien

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem man bereits gegen die Unterland Cavaliers, Asiago Hockey und zuletzt Slavia Prag getestet hat, geht es für den Deggendorfer SC...

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem man bereits gegen die Unterland Cavaliers, Asiago Hockey und zuletzt Slavia Prag getestet hat, geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Donnerstag gegen den nächsten internationalen Gegner.

Um 18 Uhr kreuzt man dann mit dem HC Banik Sokolov die Schläger.

Die Gastgeber haben, was Testspiele angeht, bereits einen kleinen Vorsprung. Während es für die Ehrenberger-Truppe zum fünften Mal im Spielbetrieb aufs Eis geht, ist es für den tschechischen Zweitligisten das siebte Testspiel. Mit den Blue Devils Weiden und den Eisbären Regensburg verglichen sich die Karlsbader zudem mit zwei Gegnern aus Deutschland, welche beide gegen Banik das Nachsehen hatten. Insgesamt stehen für die Tschechen nun aus sechs Vorbereitungspartien vier Siege zu Buche.

Nachdem der DSC am vergangenen Wochenende mit lediglich 14 Feldspielern beim Niemeier-Haustechnik-Cup an den Start gehen musste, sieht es für diese Woche wieder deutlich besser aus. Nahezu sämtliche verletzten Spieler kehren ins Line-Up der Niederbayern zurück, lediglich Marcel Pfänder fehlt aus familiären Gründen, Leon Draser rotiert aus dem Line-Up. Auch Lukas Miculka wird an diesem Donnerstag sein Debüt in der Vorbereitung geben.

Erstmalig wird es leider für das Donnerstags-Spiel gegen Sokolov keinen Livestream geben. Auf den Social-Media-Kanälen werden Fans allerdings über den Spielverlauf auf dem Laufenden gehalten.