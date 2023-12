Deggendorfer SC reagiert auf VerletzungsausfÃ¤lle: Marco BaÃŸler kommt aus Dresden

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nachdem sowohl Petr Stloukal, als auch Lukas Miculka längerfristig verletzt ausfallen werden, hat der Deggendorfer SC reagiert und mit...

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem sowohl Petr Stloukal, als auch Lukas Miculka längerfristig verletzt ausfallen werden, hat der Deggendorfer SC reagiert und mit Marco Baßler einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der 24-Jährige kommt von den Dresdner Eislöwen aus der DEL2.

Trotz seines jungen Alters von 24 Jahren kann Marco Baßler bereits auf einige Jahre im Profieishockey zurückblicken.

Zum Start seiner Laufbahn gehörte er beim EV Landshut in der Aufstiegssaison 2018/19 zu den Leistungsträgern und war mit 38 Scorerpunkten (18 Tore und 20 Vorlagen) in 39 Spielen der regulären Saison, sowie 2 Treffern und 5 Vorlagen in 15 Play-Off-Spielen maßgeblich am Erfolg seines Stammvereins beteiligt. Am Ende wurde er als Rookie des Jahres in der Oberliga ausgezeichnet. Den talentierten Spieler führte sein Weg im Anschluss in die DEL zu den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin, mit denen er die Deutsche Meisterschaft feiern durfte. Per Förderlizenz kam er auch in der DEL2 für Landshut, die Lausitzer Füchse und zuletzt für die Eislöwen aus Dresden zum Einsatz.

Für den sportlichen Leiter des DSC Thomas Greilinger ist es aber wichtig, dass die Erwartungen an den Neuzugang nicht zu hoch angesetzt werden dürfen: „Marco ist ein ohne Zweifel ein sehr talentierter Spieler, der schnell ist, das Körperspiel mag und ein ausgezeichneter Unterzahlspieler ist. Er wird aber eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen und nachdem es für ihn zuletzt nicht 100% nach Wunsch gelaufen ist, muss man ihm Zeit geben, sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen.“

Dass man nach den ernüchternden Diagnosen so schnell auf dem Transfermarkt fündig geworden ist, ist für Greilinger keine Selbstverständlichkeit: „Wir hatten nicht die Erwartung, einen gleichwertigen Ersatz zum jetzigen Zeitpunkt der Saison zu finden. Nachdem Marco ein ganz anderer Spielertyp ist, ist das auch nicht der Maßstab. Wichtig ist mir, dass wir uns gerne bei den Verantwortlichen in Dresden bedanken wollen, die den Transfer unbürokratisch und schnell ermöglicht haben.“

Der Rechtsschütze ist 185 cm groß und ca. 84 kg schwer. Baßler kann bereits am morgigen Freitag gegen die Blue Devils Weiden auflaufen.

Marco Baßler verlässt Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich auf eine Vertragsauflösung mit Marco Baßler geeinigt.

Der 24-jährige Angreifer wird sich einem Club in der Oberliga anschließen. Für die Eislöwen hat Baßler 22 Spiele absolviert, in denen er ein Tor erzielte und zwei Treffer vorbereitete.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Marco ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich einem anderen Club anzuschließen. Nach intensiven Gesprächen mit ihm, haben wir diesem Wunsch entsprochen. Nach der Verpflichtung von Mitch Wahl haben wir nun 18 Spieler im Kader, die in die Ü24-Regelung fallen. Davon gibt es mit Timo Walther und Lukas Koziol zwei langfristige Ausfälle. Dennoch hat Marco für sich derzeit nicht die Chance gesehen, dauerhaft im Aufgebot zu sein. Er hat sich seit seiner Ankunft immer vorbildlich verhalten und gerade durch seine kämpferische Art unsere Fans überzeugt. Deshalb ist uns die Entscheidung auch nicht leichtgefallen, ihn freizugeben.“

Die Dresdner Eislöwen danken Marco Baßler für seinen Einsatz im blau-weißen Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

