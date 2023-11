Deggendorfer SC muss sich in HÃ¶chstadt geschlagen geben

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Freitagabend die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Bei den Höchstadt Alligators unterlag das Team von Trainer...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Freitagabend die dritte Saisonniederlage hinnehmen.

Bei den Höchstadt Alligators unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger vor 647 Zuschauern mit 4:1.

Die personellen Sorgenfalten dürften beim Deggendorfer Cheftrainer vor dem Duell mit den Franken wieder tiefer geworden sein. Zwar kehrte mit Alex Grossrubatscher wieder ein Leistungsträger zurück, jedoch fehlte neben Leon Zitzer und Lukas Miculka jetzt auch noch Topstürmer Petr Stloukal. Jonas Stern und Johannes Schmid waren krankheitsbedingt ebenfalls nicht mit von der Partie.

Die Hausherren versuchten von der ersten Minute an viel Druck auf den DSC zu machen, der sich den Höchstädter Angriffsbemühungen zu erwehren wusste. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit etwas mehr Spielanteilen bei den Panzerechsen. Diese nutzten kurz vor der ersten Pause einen Konter zur Führung. In der 18. Minute wurde Anton Seewald von Klavs Planics auf die Reise geschickt und der Topscorer der Franken bezwang Timo Pielmeier zum 1:0 Pausenstand.

Auch im zweiten Abschnitt kamen die Alligators druckvoll aus der Kabine, jedoch verteidigten die Deggendorfer geschickt, sodass die Angriffe der Franken zunächst verpufften. Je länger das zweite Drittel dauerte, desto besser kamen die Deggendorfer in die Partie und in der 33. Minute gelang schließlich der Ausgleich. Thomas Pielmeier fälschte einen Schuss von Silvan Heiß unhaltbar zum 1:1 ab. Doch die Hausherren hatten noch vor der zweiten Pause die passende Antwort parat. In der 36. Minute war es Martin Heinisch, der im Powerplay freistehend auf 2:1 stellte. Dies war gleichermaßen der Spielstand nach 40 gespielten Minuten.

Zu Beginn des Schlussdrittels drückten die Deggendorfer in der Offensive, mussten aber in der 47. Minute das 3:1 hinnehmen – ein verdeckter Schuss von Lars Schiller fand den Weg an Freund und Feind vorbei ins Tor von Timo Pielmeier. Zwar versuchte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger sich noch einmal in die Partie zurück zu kämpfen, jedoch fehlte an diesem Abend die letzte Konsequenz und das nötige Quäntchen Glück. Zwar nahm der DSC kurz vor Ende der Partie noch einmal Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme blieb allerdings nicht von Erfolg gekrönt, auf der Gegenseite traf Topol in der 59. Minute ins verwaiste Deggendorfer Tor zum 4:1 Endstand.

Für den DSC geht es am kommenden Sonntag mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast ist um 18:45 Uhr der SC Riessersee.

