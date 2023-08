Deggendorfer SC muss sich den Zeller EisbÃ¤ren geschlagen geben

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC unterlag am Dienstagabend auch im „Rückspiel“ den Zeller Eisbären Gegen den österreichischen Zweitligisten musste sich die...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC unterlag am Dienstagabend auch im „Rückspiel“ den Zeller Eisbären

Gegen den österreichischen Zweitligisten musste sich die Mannschaft von DSC-Trainer Jiri Ehrenberger vor 1005 Zuschauer in der Festung an der Trat mit 3:5 geschlagen geben.

Der Deggendorfer Übungsleiter musste vor der Partie auf einige Leistungsträger verzichten. Mit Thomas Greilinger, Ondrej Pozivil, Niklas Pill, Jonas Stern, Silvan Heiß und Benedikt Schopper fehlten gleich sechs Stammspieler krankheits- bzw. verletzungsbedingt.

Die Gäste aus Österreich erwischten den besseren Start in die Partie und konnten bereits in der dritten Minute in Führung gehen. Im Powerplay war es Nick Huard, der einen Abpraller zum 0:1 über die Linie drückte. Doch der DSC hatte die passende Antwort parat. Knapp zwei Minuten später war es Petr Stloukal, der eine tolle Kombination über Lukas Miculka und Curtis Leinweber zum Ausgleichstreffer ummünzte. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein munteres Testspiel, in dem beide Teams ihre Drangphasen hatten. Kurz vor der Drittelpause ging der DSC in Führung. Verteidiger Tomas Gulda setzte zum Solo an, umspielte einen Zeller Verteidiger und netzte ein zur 2:1 Pausenführung.

Im zweiten Drittel kamen die Deggendorfer gut aus der Kabine und erspielten sich einige gute Einschussmöglichkeiten, scheiterten aber ein ums andere Mal an Max Zimmermann im Eisbären-Tor. Wie es gehen kann zeigten die Gäste dann in der 33. Minute, als Alexander Lahoda einen Alleingang in eigener Unterzahl zum 2:2 verwertete Die Eisbären kamen nach dem Ausgleich wieder besser in die Partie und stellten noch vor der Pause auf 2:4. Ein Doppelschlag von Wilenius (38.) und Alagic (40.) sorgte für eine komfortable Führung für die Gäste.

Im Schlussabschnitt wechselte der DSC den Torhüter. Für Timo Pielmeier, der die ersten 40 Minuten bestritt, stand nun Louis Eisenhut zwischen den Pfosten. Die Hausherren versuchten noch einmal alles, um in die Partie zurückzukommen und wurden in der 50. Minute für ihre Bemühungen belohnt. Lukas Miculka fälschte eine Hereingabe von Antonin Dusek zum 3:4 ins Tor. Zwar drückten die Deggendorfer im weiteren Drittelverlauf noch einmal auf den Ausgleich, schafften diesen allerdings nicht mehr. Auf der Gegenseite traf Daniel Ban ins mittlerweile verwaiste Deggendorfer Tor zum 3:5 Endstand.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Wochenende mit dem Niemeier Haustechnik Cup ins nächste Testspiel. Dort treffen die Deggendorfer um 16 Uhr auf die Selber Wölfe.

