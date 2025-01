Deggendorfer SC muss sich dem TabellenfÃ¼hrer geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste sich am Dienstagabend dem aktuellen Tabellenführer der Oberliga Süd geschlagen geben.

Vor 1.653 Zuschauer im Eisstadion Heilbronn unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den heimischen Falken am Ende mit 7:4.

Der Deggendorfer Headcoach startete im Duell mit dem Tabellenführer mit einem nahezu unveränderten Kader im Vergleich zum Spiel in Memmingen. Es fehlten somit weiterhin Ondrej Pozivil, Thomas Greilinger und Silvan Heiß. Marcel Pfänder fiel krankheitsbedingt weiterhin aus. Einzig Youngster Stanja Picha stieß zum Kader, während im Tor Raphael Fössinger den Vorzug vor Timo Pielmeier bekam.

Von der ersten Minute an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Druckphasen hatten und sich hochklassige Chancen erspielten. Der erste Treffer fiel jedoch erst in der 19. Minute: Im Powerplay bediente Benedikt Schopper den eingelaufenen Niklas Pill, der trocken ins lange Eck zum 0:1 Pausenstand traf.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wurden die Ehrenberger-Truppe auf dem falschen Fuß erwischt. Zunächst traf Robin Just in der 22. Minute nach einem Deggendorfer Aufbaufehler und nur 23 Sekunden drehte Alec Zawatsky mit seinem Treffer zum 2:1 sogar die Partie. Doch der DSC steckte nicht auf und kam in der 22. Minute zurück. Einen Heilbronner Fehler im Spielaufbau nutzte Jaroslav Hafenrichter eiskalt zum 2:2. Doch die Falken hatten in dieser Phase des Spiels mehr von der Partie und legten durch Just (29.) und Ritchie (35.) noch vor der zweiten Pause zwei weitere Treffer zum 4:2 nach.

Im Schlussdrittel ging es dann hin und her und es entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch. Das 5:2 durch Nikita Tschwanow in der 44. Minute konterte Johannes Schmid mit dem 5:3 in der 49. Minute. Luis Ludins Treffer (53.) zum 6:3 konterte Niklas Pill nur fünf Sekunden später mit dem 6:4 Anschluss. Die große Deggendorfer Aufholjagd blieb jedoch aus. Heilbronns Corey Mapes setzte in der 59. Minute mit seinem Treffer zum 7:4 den Schlussstrich unter die Partie.

Info zu Petr Stloukal: Der Deggendorfer Stürmer musste die Partie nach dem ersten Drittel aus persönlichen Gründen beenden.

Weiter geht es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen den EV Füssen.

