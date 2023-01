Deggendorfer SC mit ungefÃ¤hrdetem Sieg Ã¼ber den EV FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC konnte am Freitagabend einen weiteren Heimsieg verbuchen. Vor 1598 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC konnte am Freitagabend einen weiteren Heimsieg verbuchen.

Vor 1598 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den EV Füssen mit 5:2.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Duell mit den Allgäuern nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Einzig Thomas Greilinger fehlte dem aktuellen Tabellendritten weiterhin.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der fünften Minute in Führung. Nach einem Schuss von Lukas Miculka verwertete Petr Stloukal den Abpraller zur frühen DSC-Führung. Im weiteren Drittelverlauf blieb der DSC spielbestimmend und legte schließlich in der 20. Minute nach. Von der blauen Linie zog Marcel Pfänder ab und Thomas Pielmeier fälschte vor dem Tor unhaltbar zum 2:0 Pausenstand ab.

Im zweiten Abschnitt waren es die Gäste, die besser aus der Kabine kamen. Es dauerte gerade einmal 109 Sekunden bis Leon Dalldush seine Farben per Abstauber auf die Anzeigentafel brachte.

Doch der DSC hatte die richtige Antwort parat. In der 31. Minute ließ Füssens Defensive Alex Grossrubatscher zu viel Platz und der Deggendorfer Verteidiger schloss präzise ins lange Eck zum 3:1 ab. Doch die Allgäuer steckten nicht auf und kamen in der 36. Minute wieder auf ein Tor heran. Im Powerplay war es EVF-Topscorer Bauer Neudecker, der mit einem verdeckten Schuss ins lange Eck zum 3:2 traf. Doch noch vor der zweiten Pausensirene stellte der DSC den alten Abstand wieder her. Ebenfalls im Powerplay vollendete Antonin Dusek in der 40. Minute eine tolle Kombination über Petr Stloukal und René Röthke zum 4:2 Pausenstand.

Zu Beginn des Schlussdrittels baute der DSC viel Druck in der Offensive auf und kam in der 45. Minute zu einem weiteren Powerplay. Dieses nutzten die Hausherren in Person von Petr Stloukal, der Füssens Keeper aus kurzer Distanz mit der Rückhand tunnelte. Im weiteren Drittelverlauf behielt der DSC stets die Kontrolle über die Partie und brachte das Ergebnis souverän über die Zeit.

Bereits am Sonntag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten wichtigen Spiel weiter. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger um 18 Uhr bei seinem ärgsten Verfolger, den SC Riessersee.

