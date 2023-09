Deggendorfer SC mit Testspielerfolg Ã¼ber die KitzbÃ¼heler Adler – NÃ¤chster Halt heute in Leipzig

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Testspiel-Erfolg für den DSC: Am Samstagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 547 Zuschauern in der Festung...

Deggendorf. (PM DSC) Testspiel-Erfolg für den DSC: Am Samstagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 547 Zuschauern in der Festung an der Trat den österreichischen Zweitligisten aus Kitzbühel mit 4:1.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Duell mit den Adlern nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Benedikt Schopper (weiterhin verletzt) und Timo Pielmeier (bereits zurück im Training) fehlten im Aufgebot.

Der DSC startete mit viel Dampf in die Partie und erspielte sich einige gute Abschlussmöglichkeiten und auf der Gegenseite stellte die Deggendorfer Defensive über weite Strecken die Angriffsbemühungen der Adler auf Eis. In der 18. Minute gingen die Deggendorfer schließlich in Führung. Eine Kombination über Ondrej Pozivil und Thomas Greilinger vollendete Thomas Pielmeier zur 1:0 Pausenführung nach 20 gespielten Minuten.

Auch im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Deggendorfer agil und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Durch einen Doppelschlag von Lukas Miculka (24. und 27.) und dem ersten Treffer von Youngster Johannes Schmid in der ersten Mannschaft (35.) zog das Team von Trainer Jiri Ehrenberger auf 4:0 davon. Zwar versuchten die Gäste weiterhin offensiv etwas zu bewegen, blieben jedoch über weite Strecken glücklos und wurden von der DSC-Defensive gut in Schach gehalten. Mit dem 4:0 ging es hinein in die zweite Drittelpause.

Zu Beginn des Schlussdrittels kamen auch die Adler zu ihrem ersten Treffer. Im Powerplay lud Moritz Matzka in der 44. Minute von der blauen Linie durch und traf zum 4:1 Anschlusstreffer. In den folgenden Minuten ging es auf und ab. Beide Mannschaften hatten ihre Gelegenheiten, doch weder Louis Eisenhut, noch Luca Egger im Tor der Adler ließen sich an diesem Abend noch einmal überwinden.

Bereits am morgigen Sonntag geht es für die Deggendorfer SC weiter. Zu Gast sind die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger um 18 Uhr bei den Icefighters Leipzig.

