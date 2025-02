Deggendorfer SC mit Kantersieg Ã¼ber den EV FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC präsentierte sich am Freitagabend in echter Torlaune. Vor 1.563 Zuschauer in der Festung an der Trat bezwang das...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC präsentierte sich am Freitagabend in echter Torlaune. Vor 1.563 Zuschauer in der Festung an der Trat bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den EV Füssen deutlich mit 10:0. Vor dem Duell mit den Allgäuern musste der Deggendorfer Cheftrainer bei der Aufstellung – vor allem in der Defensive improvisieren, denn mit Benedikt Schopper, Silvan Heiß, Ondrej Pozivil und Tomas Gulda musste gleich vier Verteidiger passen. Weiterhin fehlten verletzungsbedingt zudem Leon Draser und Thomas Greilinger, sodass die beiden Youngster Stanja Picha und Viktor Skorohodov erneut in der Oberligamannschaft zum Einsatz kamen. Trotz der zahlreichen Ausfälle kamen die Deggendorfer wie die Feuerwehr aus der Kabine: Nach nur 75 Sekunden brachte Kapitän Curtis Leinweber seine Farben mit 1:0 in Front. Dies war der Start eines wahren Torreigens, bei dem die Hausherren den Allgäuern bereits fünf Treffer im ersten Spielabschnitt einschenkten. Neben dem zweiten Treffer von Curtis Leinweber (18.) erzielte David Stach sogar einen Hattrick (6., 8., 20.). Auch im Mitteldrittel bekamen die Füssener keine Kufe auf das Eis und die Hausherren dominierten das Spiel nach Belieben. Andreé Hult (23.), Julian Elsberger (27.), Jaroslav Hafenrichter (29.) und Niklas Pill (37.) stellten das Ergebnis noch vor der zweiten Pause auf sage und schreibe 9:0. Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. In der 52. Minute gab es noch einmal Grund zum Jubeln für die Deggendorfer Fans, als Petr Stloukal das Ergebnis mit dem 10:0 zweistellig gestaltete. Weiter geht es für den Deggendorfer SC am Sonntag mit dem letzten Niederbayern-Derby der Saison in Passau. Spielbeginn ist um 18 Uhr. ! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten! Eishockey-Magazin TV

539 Meistercoach Don Jackson übernimmt bis Saisonende wieder das Traineramt beim EHC Red Bull München. Wie weit werden die Red Bull mit Don Jackson in den Playoffs kommen? Sie werden Deutscher Meister Finalteilnahme Halbfinale Viertelfinale Pre-Playoffs