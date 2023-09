Deggendorfer SC mit deutlicher Niederlage zum Abschluss der Vorbereitung

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Mit einer deutlichen Testspielniederlage beschließt der Deggendorfer SC die Vorbereitung auf die anstehende Oberligasaison. Mit 7:0 unterlag das Team...

Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Mit einer deutlichen Testspielniederlage beschließt der Deggendorfer SC die Vorbereitung auf die anstehende Oberligasaison.

Mit 7:0 unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend den Blue Devils Weiden vor 880 Zuschauern in der Hans-Schröpf-Arena.

Im letzten Testspiel vor dem Start der neuen Oberligasaison fehlten dem Deggendorfer Übungsleiter Benedikt Schopper, Petr Stloukal, Dennis Balzer und Justin Köpf. Für den ebenfalls verletzten Julian Elsberger kehrte Sascha Maul zurück in den Kader.

Die Hausherren drückten dem Spiel ab der ersten Minute ihren Stempel auf und drängten den DSC, der sich nur mit Entlastungsangriffen befreien konnte, in die Defensive. Die logische Konsequenz daraus war der Führungstreffer der Blue Devils in der achten Minute durch David Elsner. Der Weidener Neuzugang war es auch, der in der 16. Minute im Powerplay freistehend auf 2:0 stellte, was gleichermaßen der Pausenstand nach 20 gespielten Minuten war.

Auch im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild und die Oberpfälzer blieben dominant. Nachdem der DSC anfangs in doppelter Unterzahl noch gut dagegenhielten, schraubten die Blue Devils das Ergebnis ab der 27. Minute in die Höhe. Schlenker (27.), Filin (28.), Eberhardt (28.) und Nagtzaam (39.) stellten das Ergebnis noch vor der Pausensirene auf 6:0.

Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. Die Hausherren blieben spielbestimmend und legten durch Luca Gläser in der 51. Minute das 7:0 nach. Bei diesem Spielstand blieb es auch bis zum Spielende. Damit blieb der Deggendorfer SC an diesem Abend beim letztjährigen Ligaprimus nach einer harten und intensiven Trainingswoche mit schweren Beinen am Ende chancenlos.

Am kommenden Donnerstag starten die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger in die neue Oberligasaison. Zu Gast in der Festung an der Trat sind um 20 Uhr die Bayreuth Tigers.

