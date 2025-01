Deggendorfer SC mit deutlichem Heimsieg über die Stuttgart Rebels

Deggendorf. (PM DSC) Einen deutlichen Heimsieg feierte der Deggendorfer SC am Freitagabend. Vor 1.597 Zuschauer bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die Stuttgart Rebels verdient mit 5:0.

Vor dem Duell mit den Baden-Württembergern konnte der Deggendorfer Cheftrainer auf einige Rückkehrer bauen: Tomas Gulda gab sein Saisondebüt und Curtis Leinweber kehrte ebenfalls in den Kader zurück. Einzig Thomas Greilinger, Silvan Heiß und Ondrej Pozivil fehlten verletzungsbedingt. Die beiden U20-Akteure Leon Draser und Stanja Picha rückten zudem in den Oberligakader auf.

Die Deggendorfer kamen schwungvoll aus der Kabine und gingen bereits in der vierten Minute in Führung. Im Powerplay traf Petr Stloukal per Direktabnahme zum frühen 1:0. Auch im weiteren Drittelverlauf blieb der DSC spielbestimmend, während die Rebels über Konter gefährlich wurden. In der 20. Minute erhöhten die Hausherren auf 2:0. Eine Kombination über Andreé Hult und David Stach schloss Marco Baßler zum 2:0 Pausenstand ab.

Auch im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Deggendorfer drückten dem Spiel ihren Stempel auf, während die Stuttgarter in seltenen Fällen vor Timo Pielmeier auftauchten. Den einzigen Treffer des Drittels erzielte Johannes Schmid, als er in der 28. Minute per Alleingang auf 3:0 stellte.

Die letzten 20 Minuten starteten erneut mit einem frühen Tor der Hausherren. Im Powerplay traf Benedikt Schopper nach nur 32 gespielten Sekunden zum 4:0. Einen ganz besonderen Treffer gab es in der 47. Minute: Rückkehrer Tomas Gulda schickte Debütant Stanja Picha auf die Reise, der alleine vor Stuttgarts Keeper Salmik auf 5:0 stellte. Im weiteren Drittelverlauf plätscherte die Partie vor sich, sodass der DSC die deutliche Führung über die Zeit brachte.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel bei den Memmingen Indians.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV