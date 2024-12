Deggendorfer SC mit deutlichem AuswÃ¤rtserfolg bei den Stuttgart Rebels

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC konnte am Freitagabend seinen nächsten Sieg einfahren. Vor 620 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt bezwang das Team von...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC konnte am Freitagabend seinen nächsten Sieg einfahren.

Vor 620 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Rebels deutlich mit 1:5 und klettert damit vorübergehend wieder an die Tabellenspitze.

Die Deggendorfer, bei denen Raphael Fössinger an diesem Abend den Vorzug vor Timo Pielmeier erhielt, zeigten sich von der ersten Minute fokussiert und gingen in der neunten Minute in Führung: Antonin Dusek umspielte Rebels-Keeper Jonas Gähr auf engstem Raum und netzte ein zum 0:1. Die Hausherren wirkten zwar bemüht, tauchten allerdings nur selten vor Fössinger auf, während der DSC noch in den ersten 20 Minuten nach oben schraubte. Julian Elsberger per Alleingang (17.) und Jaroslav Hafenrichter (18.) sorgten für eine 0:3 Pausenführung.

Im zweiten Abschnitt verlor die Partie ihren Spielfluss. Viele Strafzeiten prägten die Partie, in der die Deggendorfer in der 28. Minute das Ergebnis noch weiter erhöhten. Gerade als die Rebels wieder komplett waren, bugsierte Jaroslav Hafenrichter nach einem Abpraller den Puck ins leere Tor zum 0:4. Auf der Gegenseite behielt der DSC in eigener Unterzahl eine weiße Weste, sodass es mit der deutlichen Führung hinein in die zweite Pause ging.

Zu Beginn des Schlussdrittels schöpften die Stuttgarter wieder Hoffnung, als Viktor Buchner in der 42. Minute vor dem Tor zum 1:4 einnetzte. Doch der DSC ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und stellte in der 47. Minute den alten Abstand wieder her. Thomas Greilinger tunnelte Stuttgarts Torhüter Gähr mit einem überraschenden Schuss aus dem Handgelenk zum 1:5, was gleichermaßen auch den Endstand nach 60 gespielten Minuten darstellte.

Am Sonntag kommt es für den Deggendorfer SC zu einem echten Topspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat sind um 18:45 Uhr die aktuell drittplatzierten Memmingen Indians.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV