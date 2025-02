Deggendorfer SC knackt 100-Punkte-Marke mit AuswÃ¤rtssieg in HÃ¶chstadt

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC knackte bei seinem letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde die 100-Punkte-Marke.

Beim Gastspiel in Höchstadt bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Alligatoren am Ende mit 3:4 nach Verlängerung.

Der Cheftrainer des DSC musste vor der Partie erneut personelle Rückschläge hinnehmen. Denn neben den bereits bekannten Ausfällen von Raphael Fössinger, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Andreé Hult, Leon Draser, Johannes Schmid und Thomas Greilinger fehlten kurzfristig auch noch Jaroslav Hafenrichter und Tomas Gulda. Verteidiger Kevin Lengle kehrte hingegen zurück und mit Viktor Skorohodov, Robert Linhart, Stanja Picha und Jakub Pluhar stießen gleich vier Spieler aus der U20 in die Mannschaft. Pluhar vergibt der Deggendorfer SC seine vierte Kontingentstelle damit an den tschechischen Topscorer der eigenen U20.

Die Deggendorfer erwischten einen optimalen Start: Nach nur 104 Sekunden stellte Niklas Pill frei stehend auf 0:1. Doch die Alligators hatten die richtige Antwort parat und glichen in der sechsten Minute im Powerplay durch Planics zum 1:1 aus. Im weiteren Drittelverlauf erspielte sich der DSC ein optisches Übergewicht, verpasste es allerdings den zweiten Treffer nachzulegen, sodass es mit dem Unentschieden in die erste Pause ging.

Auch im zweiten Abschnitt erwischte der DSC den besseren Start. In der 22. Minute brachte Topscorer Antonin Dusek im Powerplay erneut mit 2:1 in Front. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Mannschaften zu ihren Chancen kamen. Kurz vor der zweiten Pause kamen die Hausherren doch noch zu einem Erfolgserlebnis. Martin Vojcak bekam den Puck an der blauen Linie und überwand Timo Pielmeier in der 38. Minute zum 2:2 Ausgleich.

Im Schlussdrittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Teams erspielten sich Tormöglichkeiten und in der 52. Minute gingen die Hausherren das erste Mal in Führung. Klavs Planics fälschte einen Schuss von Martin Vojcak zum 3:2 ab. Doch die Deggendorfer steckten nicht auf und kamen in der 59. Minute zum Ausgleich: David Stach bediente Petr Stloukal, der per Direktabnahme zum 3:3 traf.

Die Partie musste somit in der Verlängerung entschieden werden. Dort war es erneut Stloukal, der sich in der 62. Minute zum endgültig Matchwinner aufschwang. Auf Zuspiel von Alex Grossrubatscher sicherte er seinen Farben den Extrapunkt.

Am kommenden Sonntag kommt es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger zum letzten Spiel der Hauptrunde. Zu Gast in der Festung an der Trat ist der SC Riessersee.

___________

