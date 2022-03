Deggendorfer SC holt Spiel 1 â€“ 1:2 Sieg im Overtime-Thriller

Einen echten Eishockeykrimi durchlebte der Deggendorfer SC am Freitagabend auswärts beim ersten Playoff-Spiel in Hannover. Vor 2572 Zuschauer im Eisstadion am Pferdeturm setzte sich...

Vor 2572 Zuschauer im Eisstadion am Pferdeturm setzte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger in einer hochspannenden Partie mit 1:2 nach Verlängerung durch.

Die Hausherren starteten mit viel Schwung in das Spiel und versuchten, den DSC früh im eigenen Drittel in Verlegenheit zu bringen. Doch die Deggendorfer verteidigten von der ersten Minute weg geschickt und ließen das Angriffspiel der Indians verpuffen. Aus einer geordneten Defensive heraus erkämpfte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger mehr Spielanteile und ging in der zehnten Minute in Führung. Im Powerplay zog Leon Zitzer aus halbrechter Position ab und Liam Blackburn verwertete den Abpraller zur Deggendorfer Führung. Im weiteren Drittelverlauf hatten die Hausherren zwar optisch mehr vom Spiel, fanden jedoch ein ums andere Mal in der DSC-Defensive um Timo Pielmeier ihren Meister. Mit der knappen Führung ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Hausherren blieben über weite Strecken hinweg spielbestimmend, während sich der DSC auf eine stabile Defenisve und Entlastungsangriffe fokussierte. Viele geblockte Schüsse und einige Glanzparaden von Timo Pielmeier sorgten dafür, dass die Deggendorfer auch nach 40 gespielten Minuten mit der knappen 0:1 Führung in die Kabine gingen.

Auch im Schlussabschnitt blieben die Indians am Drücker und hatten mehr vom Spiel. Dennoch blieben die ganz großen Chancen zunächst Mangelware. Die Deggendorfer konnten sich in dieser Phase nur selten gefährlich im Angriffsdrittel einschalten. In der 54. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Igor Bacek stand vor dem Tor goldrichtig und verwertete einen Abpraller zum 1:1. Mit diesem Spielstand endete auch die reguläre Spielzeit. Das erste Playoffduell zwischen den Hannover Indians und dem Deggendorfer SC musste somit in der Verlängerung entschieden werden.

In der Verlängerung schwang sich Nicolas Sauer zum Matchwinner auf, als er Indians-Keeper Miserotti-Böttcher in der 65. Minute mit einem überraschenden Schuss aus dem Handgelenk überwand.

Am Sonntag kommt es zum zweiten Spiel der Serie in Deggendorf. Spielbeginn ist um 18:45 Uhr.