Deggendorfer SC gibt Testspiele bekannt

In knapp zwei Monaten ist es wieder soweit: Der Deggendorfer SC startet in die Testspiele in Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Das Programm des Teams von Headcoach Jiri Ehrenberger lautet wie folgt: 23.- 25. August: Turnier in Neumarkt (bei den Unterland Cavaliers)

30. August – 01. September: Niemeier Haustechnik Cup mit Slavia Prag, Selber Wölfe, Hammer Eisbären

05. September – 18.00 Uhr: Banik Sokolov – Deggendorfer SC

08. September – 18.45 Uhr: Deggendorfer SC – Red Bull Salzburg II (AlpsHL)

13. September – 20.00 Uhr: Deggendorfer SC vs. Passau Black Hawks

15. September – 18.00 Uhr: ERSC Amberg – Deggendorfer SC

