Deggendorfer SC gibt Heimrecht aus der Hand â€“ Spiel 1 geht an Hamm

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC muss in Spiel 1 der Playoff-Serie gegen die Hammer Eisbären eine Niederlage hinnehmen.

Vor 2526 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger mit 3:4 und gibt damit das Heimrecht in der Achtelfinal-Serie aus der Hand.

Im ersten Playoff-Duell konnte DSC-Headcoach Jiri Ehrenberger auf nahezu seinen kompletten Kader zurückgreifen. Curtis Leinweber kehrte zurück in de Kader, während von den Langzeitverletzten lediglich Lukas Miculka und Petr Stloukal passen mussten. Kevin Lengle, Jonas Stern und Johannes Schmid liefen bereits am Nachmittag bei der U20 in den Playoffs auf.

Die Deggendorfer legten los wie die Feuerwehr. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da stellte Thomas Greilinger im Powerplay auf 1:0. Der DSC blieb bei dieser Marschroute und erhöhte in der achten Minute durch Popoff auf 2:0. Doch die Gäste aus Hamm ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und verkürzten in der 17. Minute auf 2:1. Ein abgefälschter Puck landete direkt auf dem Schläger von Marius Demmler, der präzise zum Anschlusstreffer traf. Die Antwort des DSC folgte prompt: Dieses Mal war es Rückkehrer Curtis Leinweber, der zwei Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. Doch einen Pfeil hatten die Eisbären noch im Köcher. Mit der letzten Sekunde des ersten Drittels traf Samuel Dotter aus dem Hintergrund zum 3:2 Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt fokussierten sich beide Teams zunächst auf die eigene Defensive, sodass große Torchancen Mangelware blieben. In den zweiten zehn Minuten erspielten sich die Eisbären jedoch immer mehr Spielanteile und setzten den DSC vermehrt unter Druck. Trotz mehrmaliger Unterzahlsituationen brachten die Deggendorfer das 3:2 in die zweite Pause.

Zu Beginn des letzten Abschnitts münzten die Hammer die optische Überlegenheit zum Ausgleich um. Samuel Dotter brachte den Puck einfach mal Richtung Tor und der Puck fand den Weg an Freund und Feind vorbei ins Deggendorfer Tor. Bis zur Schlusssirene boten sich beiden Teams noch Möglichkeiten, jedoch ließ sich keiner der beiden Torhüter mehr überwinden, sodass die Partie in die Verlängerung ging.

Dort schwang sich Hamms Joey Luknowsky zum Matchwinner ab, als er in der 71. Minute unhaltbar einen Puck zum 3:4 abfälschte.

Weiter geht es am kommenden Dienstag mit Spiel 2 in Hamm. Spielbeginn ist um 20 Uhr.