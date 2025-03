Deggendorfer SC geht gegen die Hannover Scorpions K.O.

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ist aus den Oberliga-Playoffs ausgeschieden.

Vor 2.038 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend den Hannover Scorpions mit 1:2 und ziehen damit in der Best-of-Seven-Serie mit den Niedersachsen mit 0:4 den Kürzeren.

Personell konnte der Deggendorfer Cheftrainer vor dem vierten Spiel der Serie auf den gleichen Kader wie am Dienstag zurückgreifen. In der Verteidigung fehlten Silvan Heiß, Tomas Gulda und Ondrej Pozivil, während am Angriff Antonin Dusek und Thomas Greilinger nicht auflaufen konnte.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gäste aus der Wedemark leichte spielerische Vorteile verbuchen konnten. Treffer fielen allerdings keine, sodass es mit dem torlosen Unentschieden in die erste Pause ging.

Der zweite Abschnitt begann mit einer großen Strafe für die Hausherren. Benedikt Schopper musste wegen eines unkorrekten Körperangriffs für fünf Minuten auf die Strafbank und dieses Überzahlspiel nutzten die Scorpions eiskalt aus. Ein Doppelschlag von Reiß (25.) und Kirsch (26.) brachte die Hannoveraner mit 0:2 in Front. Der DSC steckte nicht auf und drückte nun selbst auf einen eigenen Treffer. Doch auch trotz eines zwischenzeitlich doppelten Überzahlspiels gelang den Deggendorfern kein eigenes Tor.

Im Schlussdrittel warfen die Hausherren noch einmal alles in die Waagschale, schafften es aber lange nicht, das Abwehrbollwerk der Hannoveraner zu überwinden. In der 50. Minute war es allerdings doch so weit. Andreé Hult verkürzte im Powerplay auf 1:2. Kurz vor Ende der Partie nahm Ehrenberger noch Timo Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme brachte jedoch nicht mehr den gewünschten Erfolg, sodass die Scorpions sich auch Spiel 4 sicherten.

Damit scheidet der Deggendorfer SC aus den Oberliga-Playoffs aus und befindet sich in der Sommerpause.

