Deggendorfer SC gastiert beim EV FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Die Hauptrunde der diesjährigen Oberliga-Süd-Saison befindet sich auf der Zielgeraden.

Der Deggendorfer SC gastiert dabei am kommenden Freitag um 19:30 Uhr auswärts beim EV Füssen und will erneut Punkte im Kampf um die bestmögliche Platzierung im Hinblick auf die anstehenden Playoffs sammeln.

Die Füssener sind für die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger dabei ein ganz unangenehmer Gegner. Beim ersten Gastspiel in Deggendorf gelang dem EVF ein 4:5 Sieg nach Verlängerung. Auch beim ersten Aufeinandertreffen in Füssen blieb die Partie bis in die Schlusssekunden spannend, ehe der DSC die Partie nach Penaltyschießen für sich entschied. Beim letzten Duell beider Teams Ende Januar siegten die Deggendorfer nach einer souveränen Vorstellung mit 5:2.

Nach einer fulminanten Phase zwischen den Jahren stürmten die Allgäuer in der Tabelle nach vorne und hatten zwischenzeitlich sogar Tuchfühlung in Richtung des sechsten Tabellenplatzes. Doch eine Schwächeperiode, bei denen den Füssenern zuletzt nur zwei Siege aus den letzten acht Spielen gelangen, sorgte dafür, dass das Team von Trainer Janne Kujala auf den achten Tabellenplatz abrutschte. Trotz der vermeintlichen schwächeren Phase der Allgäuer wird der Deggendorfer SC gegen die Füssener über 60 Minuten hinweg konzentriertes und zielstrebiges Eishockey bieten müssen. Bereits in der Vergangenheit zeigten die Mannen vom Kobelhang des Öfteren, dass sie den DSC in heimischer Halle mehr als nur in Verlegenheit bringen können.

Beim Auswärtsauftritt in Füssen muss DSC-Trainer Jiri Ehrenberger weiterhin auf seinen Kapitän Thomas Pielmeier verzichten. Des Weiteren wird Angreifer Niklas Pill krankheitsbedingt nicht im Lineup stehen. Thomas Greilinger hat derweil wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Ein Einsatz am Wochenende kommt für den Routinier allerdings noch zu früh.

Spielbeginn am Freitagabend in Füssen ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

