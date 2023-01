Deggendorfer SC gastiert beim EHC Klostersee

Deggendorf. (PM DSC) Am Freitag um 20 Uhr kommt es für den Deggendorfer SC zum nächsten Auswärtsspiel im neuen Jahr 2023. Dieses Mal geht...

Dieses Mal geht die Reise für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger erneut nach Oberbayern, wo man in Grafing auf den EHC Klostersee trifft.

Der Bayernliga-Aufsteiger ist mittlerweile vollends in der Oberliga angekommen. Trotz oft widriger Umstände verkaufen sich die Oberbayern wacker und konnten in den letzten sieben Partien insgesamt zwei Siege für sich verbuchen. Mit 1:2 nach Verlängerung bei den Höchstadt Alligators und einem deutlichen 7:3 Heimerfolg über die Landsberg Riverkings sicherten sich die Grafinger ihre ersten beiden Siege in der Oberliga.

Zuletzt jedoch hatte der EHC Klostersee mit einer größeren Ausfallwelle zu kämpfen. Zuletzt beim Heimspiel gegen den SC Riessersee (1:4 Niederlage) fehlten krankheits- und verletzungsbedingt insgesamt sieben Spieler.

Beim Deggendorfer SC hingegen entspannt sich die Personalsituation weiterhin. Zwar werden gegen die Grafinger weiterhin Benedikt Schopper und Marcel Pfänder fehlen, jedoch ist Stürmer Niklas Pill im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ein Einsatz am Wochenende erscheint zum aktuellen Stand jedoch unwahrscheinlich.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr.