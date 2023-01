Deggendorfer SC gastiert beim EC Peiting

Am Freitag, den 13. Januar 2023, gastiert der Deggendorfer SC zu seinem nächsten Auswärtsspiel erneut in Oberbayern. Um 19:30 Uhr trifft die Mannschaft von...

Um 19:30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger auswärts auf den EC Peiting.

Die Oberbayern sind so etwas wie der Angstgegner des Deggendorfer SC. Speziell auswärts in Peiting tut sich der DSC traditionell sehr schwer zu punkten. Die bisherige Saisonbilanz gegen den aktuellen Tabellensechsten verdeutlicht dies ebenfalls. Lediglich ein Punkt konnten die Deggendorfer gegen den ECP einfahren – gleich am ersten Spieltag bei der Overtime-Niederlage in Peiting.

Doch die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger präsentierte sich in seinen Auswärtspartien im bisherigen Saisonverlauf meist gut organisiert und kaltschnäuzig, was unter anderem der Grund dafür ist, warum die Deggendorfer mit aktuell 66 Punkten den ersten Verfolgerplatz hinter den Starbulls Rosenheim und den Blue Devils Weiden einnehmen.

Um die Peitinger zu schlagen muss der DSC vor allem den kanadischen Stürmer Felix Brassard unter Kontrolle bringen. Der aus Neuilly-sur-Marne (zweite französische Liga) gekommene Außenstürmer präsentierte sich bisher mit 32 Toren in 31 Partien sehr torgefährlich. Zudem bereitete der 1,78m große Angreifer bereits weitere 20 Treffer vor.

Beim Gastspiel in Peiting muss Headcoach Ehrenberger weiterhin auf Verteidiger Benedikt Schopper verzichten. Eine Rückkehr von Angreifer Niklas Pill entscheidet sich kurzfristig. Neu im Lazarett ist Stürmer Thomas Greilinger. Der zweitbeste Scorer des Deggendorfer SC wird seinem Team mit einer Unterkörperverletzung zwei bis drei Wochen fehlen.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.