Deggendorfer SC erlebt rabenschwarzen Abend in Peiting

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC erlebte am Sonntagabend bei seinem Auswärtsspiel in Peiting einen rabenschwarzen Abend.

Vor 804 Zuschauern im Peitinger Eisstadtion unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Ende deutlich mit 6:2.

Der DSC erwischten keinen guten Start in die Partie. Keine zwei Minuten waren gespielt, da nutzte Felix Brassard einen Fehler im Aufbauspiel der Deggendorfer zum frühen 1:0. Zwar wirkten die Ehrenberger-Truppe zwar in den folgenden Minuten bemüht, konnten allerdings kein Kapital aus ihren Möglichkeiten schlagen. Auf der Gegenseite zeigten sich die Hausherren knallhart effektiv: Zunächst legte Simon Mayr in der 17. Minute im Powerplay das 2:0 nach, ehe erneut Brassard kurz vor der ersten Pausensirene das 3:0 markierte.

Auch im zweiten Abschnitt taten sich die Deggendorfer mehr als schwer, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Ungenauigkeiten im Offensivspiel, als auch Zuordnungsprobleme in der Defensive führten dazu, dass der EC Peiting in der 25. Minute durch Thomas Heger auf 4:0 stellte. Einen Treffer sollte der DSC in diesem Drittel allerdings erzielen. In der 36. Minute, eine Minute zuvor traf Peitings Brassard zum 5:0, fälschte Curtis Leinweber einen Schuss von Benedikt Schopper zum 5:1 ab.

Im Schlussdrittel zeigte sich ebenfalls keine Besserung und so legten die Oberbayern in der 42. Minute in Person von Sam Payeur noch einen weiteren Treffer nach. Thomas Greilinger betrieb in der 53. Minute mit seinem Treffer zum 6:2 noch etwas Ergebniskosmetik und setzte den Schlussstrich unter die Partie.

Weiter geht es bereits am Dienstag mit einem Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers.

