Deggendorfer SC empfÃ¤ngt EC Peiting am Blaulichttag

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag steigt für den Deggendorfer SC um 20 Uhr das letzte Hauptrundenheimspiel gegen die Pfaffenwinkler. Währen der DSC mit...

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag steigt für den Deggendorfer SC um 20 Uhr das letzte Hauptrundenheimspiel gegen die Pfaffenwinkler.

Währen der DSC mit dem Auswärtssieg bei den Blue Devils Weiden den dritten Platz faktisch sichern konnte, geht es für die Oberbayern noch um die direkte Qualifikation für die Play-Offs. Mit einem Sieg gegen den DSC könnten die Peitinger die aktuell stark aufspielenden Tölzer Löwen auf Distanz halten und anschließend im direkten Duell am Sonntag den Einzug fixieren.

In den letzten fünf Partien stehen für die Mannen von Ty Morris vier Siege zu Buche. Ebenso gelang es den Gästen in der laufenden Spielzeit in jedem Vergleich, mindestens einen Punkt gegen den DSC einzufahren.

Maßgeblich zum sportlichen Erfolgt trägt aktuell Felix Brassard bei. Der Kanadier konnte in den letzten zehn Partien satte 31 Scorerpunkte beisteuern. Auch seine letztjährige Marke von 78 Punkten in 47 Spielen konnte er in dieser Saison schon übertreffen. In der Saison 23/24 steht er nach 46 Partien bei 83 Torbeteiligungen. Der Mann für die entscheidenden Tore ist allerdings ein anderer. Mit bereits sieben Game-Winning-Goals steht Sam Payeur hier in der teaminternen Wertung an der Spitze.

Personell muss Ty Morris aktuell auf die Verteidiger Alex Biberger und Andreas Feuerecker verzichten. Leon van der Linde wird nach seiner Sperre wieder zurück im Line-Up der Gäste erwartet. Beim Deggendorfer SC feiert Defensiv-Routinier Benedikt Schopper sein Comeback. Leider reiht sich nun auch noch Matt Pistilli mit einer Unterkörperverletzung in das Lazarett der Niederbayern ein. Eine genaue Ausfalldauer ist noch von weiteren Untersuchungen abhängig und kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Zum Heim-Abschluss der Hauptrunde wird es in der Festung an der Trat wieder einen „Blaulichttag“ für Organisationen wie Feuerwehren, BRK, Malteser, THW, Caritas und andere soziale Hilfswerke geben. Der Deggendorfer SC stellt jeder Organisation ein Ticketkontingent zur Verfügung, um freiwilliges soziales Engagement wertzuschätzen.