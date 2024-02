Deggendorfer SC bleibt auch in Bad TÃ¶lz punktlos

Deggendorf. (PM DSC) Die vierte Niederlage in Folge musste der Deggendorfer SC am Freitagabend hinnehmen. Vor 1656 Zuschauern in der Tölzer Hacker-Pschorr-Arena unterlag das...

Vor 1656 Zuschauern in der Tölzer Hacker-Pschorr-Arena unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den heimischem Löwen mit 5:2.

Vor der Partie gab es jedoch erst einmal eine Überraschung im Deggendorfer Lineup. Thomas Greilinger war entgegen der Erwartungen, deutlich früher als zunächst angedacht, wieder mit an Bord.. Somit fehlten dem Deggendorfer Cheftrainer weiterhin mit Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Benedikt Schopper, Sascha Maul, Timo Pielmeier und Curtis Leinweber noch sieben Akteure.

Die Deggendorfer erwischten einen rabenschwarzen Start in die Partie. Zunächst traf Fichtner nach nur 21 Sekunden zur frühen Tölzer Führung und nur knapp drei Minuten später zappelte der Puck erneut im Tor des DSC – dieses Mal war Yannic Bauer der Torschütze. Zwar kamen die Deggendorfer nach etwa der Hälfte des Drittels etwas besser in die Partie, konnten jedoch keinen eigenen Treffer nachlegen. Mit der Tölzer Zwei-Tore-Führung ging es hinein in die erste Pause.

Der Beginn des zweiten Drittels glich stark den ersten Minuten des ersten Abschnitts. Erneut trafen die Löwen in der ersten Minute, dieses Mal durch Piipponen. Knapp vier Minuten später schickte der Finne Christoph Fischhaber auf die Reise, der Eisenhut zum vierten Mal an diesem Abend überwand. Im weiteren Drittelverlauf wirkten die Deggendorfer zwar bemüht, ohne jedoch die ganz große Gefahr auszustrahlen. Mit der deutlichen Hausherrenführung ging es das zweite Mal an diesem Abend in die Kabinen.

Auch im Schlussabschnitt gab es einen schnellen Treffer für die Oberbayern. In der 42. Minute fälschte Maximilian Spöttel den Puck unhaltbar zum 5:0 ab. Die Deggendorfer steckten allerdings nicht auf und kamen in der Folgezeit noch zu zwei eigenen Treffern. Thomas Greilinger (44.) und Tomas Gulda (51.) sorgten für den 5:2 Endstand.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators. Spielbeginn ist um 18:45 Uhr.

